V přestřelce mezi Bayernem a Manchesterem v LM padlo 7 gólů, Arsenal smetl PSV

Ve středečním šlágru Ligy mistrů mezi Bayernem Mnichov a Manchesterem United vedl sice domácí tým 2:0, nakonec ale soupeř zápas zdramatizoval a bavorské mužstvo s vypětím všech sil vyhrálo 4:3. Union Berlín s českým záložníkem Alexem Králem (25) na úvod skupiny podlehl v Madridu Realu 0:1. V nastavení rozhodl Jude Bellingham (20).

Španělský gigant se přes houževnatou obranu soupeře, jenž si v milionářské soutěži odbyl svou premiéru, dlouho nemohl střelecky prosadit a několikrát dokonce trefil brankovou konstrukci. Nakonec mu však v samém závěru vytrhl trn z paty již tradičně Jude Bellingham a body zůstaly podle očekávání na straně favorita. Za hosty opět potvrdil pozici jednoho ze stavebních kamenů sestavy český záložník Alex Král, jenž popáté v řadě odehrál plnou porci minut.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Domácí favorit se dlouhou dobu trápil v zakončení, čehož hosté dokonale využili. V 53. minutě zvyšoval Diogo Goncalves už na rozdíl dvou branek, jenže žlutočervení v závěru v rozmezí dvou minut dokázali srovnat. Výrazně jim k tomu pomohlo vyloučení Eliase Jelerta ze 73. minuty. Závěrečné slovo si vzal střídající Tete, který se tak zasloužil o udržení neporazitelnosti Turků v letošní sezoně.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

O vítězství Gunners, kteří se v základní fázi milionářské soutěže představili po dlouhých sedmi letech, rozhodl již v první půli Bukayo Saka, na něhož ještě před poločasem navázali Leandro Trossard a Gabriel Jesus. Pro první dva střelce navíc šlo o jejich premiérové trefy v nejprestižnější klubové pohárové lize.

Arsenal neměl se soupeřem mnoho práce. AFP

Za domácí se v prvním poločase prosadil Serge Gnabry, pro kterého to byla už sedmá branka z posledních šesti startů proti anglickým týmům v milionářské soutěži. Rozhodující se ovšem ukázal být až gól Mathyse Tela z nastavení. Domácí tak porážkou Rudých ďáblů vylepšili rekordní bilanci v základní fázi této pohárové soutěže, když neprohráli už 35. skupinový zápas v řadě.

Takto se na hřišti pohyboval Harry Kane. Opta by Stats Perform

Rakouský celek, jehož základní sestava s věkovým průměrem 21 let a 183 dní byla nejmladší v historii soutěže, rozhodl o výhře už v 15. minutě, kdy se prosadil Roko Šimič z druhé penalty v utkání. Tu po mizerné malé domů Alexandera Baha způsobil rukou na brankové čáře zasahující a červenou kartou potrestaný António Silva. Jiný bývalý hráč sešívaných David Jurásek se po zranění ukázal pouze na lavičce náhradníků.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Mlčící útočné hrozby úřadujícího italského mistra musel gólově zastoupit kapitán Giovanni Di Lorenzo, jenž rozvlnil síť přesnou ranou v nastavení první půle. V závěrečné desetiminutovce sice nejprve přiblížil domácí k zisku cenného bodu Bruma, poslední slovo však opět měli Partenopei, kteří díky vlastní brance Sikoua Niakatého ukořistili cennou výhru. Český gólman Lukáš Horníček sledoval utkání z lavičky portugalského celku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Baskové do prvního duelu ve slavné soutěži po 10 letech vstoupili aktivně a již ve čtvrté minutě se po zásahu Braise Méndeze ujali vedení. To jim vydrželo až do 87. minuty, kdy z ojedinělé příležitosti Nerazzurri srovnal spolehlivý střelec Lautaro Martínez.

Real Sociedad vedl od 4. minuty. AFP

Souboj celků, které úvod letošní sezony nezastihl v ideálním rozpoložení, gólově otevřel již v deváté minutě domácí Lucas Ocampos, na jehož branku ještě do poločasu stihl zareagovat Angelo Fulgini. Ten se stal prvním hráčem od dob Vladimíra Šmicera, jenž za Racing Club v milionářské soutěži skóroval z přímého volného kopu. Českému fotbalistovi se totéž povedlo před téměř 25 lety.