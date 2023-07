United potvrdili přestup vysněného brankáře Onany. Kovářův návrat na Letnou se přiblížil

Manchester United ve čtvrtek večer podepsal smlouvu s kamerunským brankářem Andre Onanou (27) z Interu Milán. Ten v roli dosavadní jedničky nahradí Španěla Davida de Geu, jenž tento post hájil úctyhodných 12 let. Přestupová částka se může vyšplhat až na 47, milionů liber (zhruba 1,32 miliardy korun).

Onana se s United dohodl na pětileté smlouvě. United za něj Interu poukáží počáteční částku 44 milionů liber a dalších 3,5 milionu liber by mělo být vyplaceno jako výkonnostní příplatek. "Připojit se k Manchesteru United je pro mě neuvěřitelná čest. Celý život jsem tvrdě pracoval, abych se dostal do tohoto okamžiku, přičemž jsem na své cestě překonal mnoho překážek," uvedl Onana.

De Gea opustil Old Trafford na začátku tohoto měsíce po 12 letech strávených v United. Potýkal se s tím, že kouč Erik ten Hag preferoval hru zezadu. Onana se zdá být pro filozofii nizozemského trenéra, s nímž se navíc zná ze společného působení v Ajaxu, mnohem přirozenější.

Onana přišel jako 14letý do Barcelony poté, co si ho všimli v akademii Samuela Eto'oa v jeho vlasti. Poté, co se na Camp Nou neprosadil do prvního týmu, přestoupil v roce 2015 do Ajaxu a pod Ten Hagem získal v Nizozemsku tři ligové tituly. Jeho kariéru však v roce 2021 dočasně rozkolísala kauza s dopingem za užívání zakázaného diuretika. On sám tvrdil, že lék předepsaný jeho manželce užil omylem a po odvolání u Sportovního arbitrážního soudu mu byl roční zákaz snížen na devět měsíců.

Do Interu přišel jako volný hráč zadarmo před necelým rokem, kdy mu vypršela smlouva v Ajaxu. V Serii A si připsal pouze 24 startů, když se dělil o brankářské povinnosti se Samirem Handanovičem, kapitánem klubu, pro něj to na San Siru byl poslední rok jeho působení.

Poslední Onanovy sezony. Livesport

V Lize mistrů byl ale nepostradatelný a ve 13 zápasech udržel osm čistých kont, když se Inter poprvé po 13 letech dostal do finále. Na loňském mistrovství světa nastoupil za Kamerun jen v prvním zápase po zbytek turnaje v Kataru byl vyřazen kvůli disciplinárním problémům a následně oznámil ukončení mezinárodní kariéry.

Pro United je Onana druhou posilou poté, co dřív v červenci přišel z Chelsea anglický záložník Mason Mount za 55 milionů liber. Poprvé by mohl nastoupit za nový klub v sobotním přátelském utkání proti Arsenalu v New Jersey.

Na turné po USA neodcestoval s týmem český brankář Matěj Kovář, jenž odchytal v úvodu přípravy za Manchester dva zápasy. Nyní by se mohl vrátit do pražské Sparty, kde hostoval v minulé sezoně a pomohl jí k mistrovskému titulu.

Ten Hag by také rád před začátkem nového ročníku Premier League podepsal útočníka. Kouč, který v minulé sezoně ukončil šestileté čekání klubu na trofej vítězstvím v Ligovém poháru, se údajně zajímá o dánského útočníka Rasmuse Höjlunda z Atalanty Bergamo.