Vysněný návrat na Letnou se přiblížil. Kovář neodletěl s United na kemp do USA

Brankář Matěj Kovář (23) se přiblížil návratu na Letnou. Kmenový hráč Manchesteru United odchytal v dresu anglického giganta dva přátelské zápasy, během nichž předvedl výborné výkony a ani v jednom případě neinkasoval. Navzdory tomu se český gólman může vrátit do Sparty, se kterou získal v minulé sezoně titul. Red devils totiž mají namířeno na turné do USA, zatímco rodák z Uherského Hradiště na soupisce Erika ten Haga (53) schází.

To, že je Kovářův návrat na Letnou stále ve hře, ostatně prozradil už na středeční tiskové konferenci sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. "To, že dnes za Manchester chytá, neznamená nic. Jsme s Manchesterem v pravidelném kontaktu, takže je pořád možné, že Matěj u nás bude pokračovat. Ale nemůžeme čekat věčně. Pokud jeho příchod nedopadne, přijde jiný brankář," uvedl bývalý vynikající záložník pro klubový web.

"Do kdy chceme čekat, to je naše interní věc. Samozřejmě víme, že v neděli začínáme ligu a víme, kdy začínají předkola pohárů," dodal Rosický.

Ještě reálnější obrysy nabrala dohoda mezi letenským týmem a Manchesterem United ve středu, když anglický velkoklub oznámil soupisku pro turné po USA. Lodivod Red devils Ten Hag na ni totiž českého gólmana nezapsal. Kovář by se tak mohl vrátit zpátky do Prahy, čímž by oba kluby dodržely prvotní plán – dvouleté hostování na Letné s pravidelnou zátěží.

United cestují na turné s kvartetem brankářů. Ten Hag bude mít k dispozici Nathana Bishopa, Toma Heatona, Deana Hendersona a také českého mladíka Radka Vítka. Gólmanskou sestavu v nejbližší době rozšíří ještě kamerunský reprezentant André Onana, který přijde za 51 milionů eur (1,21 miliardy korun) z Interu Milán jako náhrada za dosavadní jedničku Španěla Davida de Geu.