Werner zůstává v Tottenhamu. Lipsko souhlasilo s prodloužením hostování o další sezonu

Tottenham se bude i v nadcházející sezoně moci spoléhat na Tima Wernera (28), německý forvard si prodlouží hostování z Lipska. Součástí dohody je rovněž opce ve výši 15 milionů eur (370 milionů korun).

Werner do Tottenhamu zamířil v lednu, kvůli zranění však odehrál pouze 13 ligových zápasů a podle očekávání nedošlo k aktivování opce ve výši 17 milionů eur. Spurs s ním přesto mohou nadále počítat, dohodli se totiž na dalším zapůjčení.

Tottenham bude v ročníku 2024/25 hradit celý plat německého reprezentanta, jenž má s bundesligovým klubem smlouvu do roku 2026, a následně může využít zmíněnou opci.

Werner se do RB Lipsko vrátil v létě 2022 po dvouleté anabázi z Chelsea, na dřívější výkony, jimiž se dostal do německé reprezentace a zaujal řadu evropských velkoklubů, ale nenavázal. Na podzim byl prakticky výhradně náhradníkem a zasáhl jen do osmi ligových střetnutí.

Stuttgartský odchovanec má na kontě 57 startů za německou reprezentaci s bilancí 24 gólů, domácího mistrovství Evropy se ale nezúčastní kvůli zranění stehenního svalu.

