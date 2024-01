Werner má v Tottenhamu novou roli. Góly už nejsou hlavní náplní mé hry, vysvětluje

Timo Werner je po návratu do Anglie optimistou.

Na začátku ledna změnil Timo Werner (27) působiště, německý reprezentant zamířil z Lipska na hostování do Tottenhamu a už teď je spokojený, že nemusí primárně střílet góly. "To chci samozřejmě taky, ale už to není hlavní náplní mé hry. Mohu přispět mnohem více," řekl anglickému listu Evening Standard.

"Lidé mnohdy chtěli, abych dával více gólů. Ale v Tottenhamu, s taktikou, kterou máme, a způsobem, jakým chce trenér, abych hrál, mohu týmu hodně přispět také nahrávkami," vysvětlil Werner.

Při svém nedělním debutu za Spurs na hřišti Manchesteru United (2:2) byl Werner trenérem Angem Postecoglouem nasazen od začátku na levé křídlo a ihned si připsal asistenci. Ze čtyř střeleckých pokusů skórovat nedokázal, čímž dal vzpomenout na své působení v Chelsea v letech 2020-2022, kdy byl v britských médiích ostře kritizován za značné množství nevyužitých příležitostí.

Na otázku, zda mu kritika jeho působení na Stamford Bridge nepřipadá nespravedlivá, Werner odpověděl, že je již natolik vyspělý, že si uvědomuje, že jeho hra není jen o střílení gólů.

"Někdy je to o vás a o tom, jak se vám daří dávat si věci dohromady," řekl sedmadvacetiletý hráč. "Teď, když jsem o něco starší, si uvědomuji, jak důležité jsou pro tým asistence a hluboké náběhy."