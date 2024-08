Cítil jsem hlavně hanbu, přiznal po debaklu na úvod sezony Conte. Fanouškům se omluvil

Manažer Neapole Antonio Conte (55) se omluvil fanouškům klubu poté, co jeho tým v neděli v Serii A podlehl Hellasu Verona 0:3, a prohlásil, že za prohru nese odpovědnost. Conte a Neapol prožili nejhorší možný začátek nové sezony, když soupeři dovolili vstřelit tři góly ve druhém poločase prvního ligového kola. Mistři z ročníku 2022/23 navíc nedokázali zabránit domácím, aby si vytvářeli jednu šanci za druhou.

"Na začátku druhého poločasu jsme Veronu okamžitě pustili do šance. A hned z té další šli do vedení," přemítal Conte v rozhovoru pro televizi Sky Sports Italia.

"Pak jsme roztáli jako sníh na slunci. Chce se mi říct, že bychom se měli omluvit neapolským příznivcům, kteří nás s takovou vášní sledují," mrzelo italského stratéga, který k týmu přišel v létě.

"Jsem trenér a je správné, abych za to převzal plnou odpovědnost. Cítím hlavně hanbu. Takové věci se mi jako hráči a kouči stávají jen zřídkakdy," dodal. Poté také prohlásil, že bude potřeba ještě hodně práce, aby se Neapol dostala na úroveň, kterou si představuje.

"Byl to výkon, který ukazuje, že musíme tvrdě pracovat v každém ohledu. Přišel jsem do Neapole s velkým nadšením, s velkou touhou. Pokud budu moci Neapoli pomoci, udělám to," podotkl sebevědomě bývalý manažer Juventusu, Interu či Chelsea.

Conte také prozradil, že Neapol hodlá před uzavřením přestupového okna přivést další posily. "Mohli by přijít jeden, dva, tři, čtyři hráči. Zkrátka tolik, kolik jich klub bude chtít podepsat. Problémům se musíme postavit čelem. Problém je, že to nemusí být nutně jednoduché problémy, které se dají snadno vyřešit," uzavřel.

Neapol rokuje s Chelsea o přestupu Romela Lukaka. Dohoda by měla být téměř hotová a hráč by se měl brzy podrobit lékařské prohlídce. Před podpisem by měl být i David Neres z Benfiky, za něhož údajně italská strana nabídla až 30 milionů eur.

Verona –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Neapol 3:0