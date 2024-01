Neapol vysvobodil proti Salernitaně Rrahmani. Janov bere potřetí v řadě jen bod

Neapol získala ve 20. kole Serie A teprve čtvrtý bod z posledních čtyř duelů, když doma porazila Salernitanu 2:1. Hosty dostal ve 29. minutě do překvapivého vedení parádní ranou z dálky Antonio Candreva, před přestávkou ale z penalty vyrovnal Matteo Politano a obrat Partenopei dokonal v šesté minutě nastavení Amir Rrahmani. Nejvýraznější postavou Turína při bezbrankové remíze v Janově byl brankář Vanja Milinkovič-Savič, jenž se už v první půli blýskl zejména proti dalekonosnému pokusu Ruslana Malinovského. Domácí byli nebezpečnější prakticky po celé utkání, jejich šance však zůstaly nevyužity.

Nad stavem domácí obrany visel otazník, protože se v ní poprvé v sezoně nenacházel pilíř Radu Dragusin, jenž přestoupil do Tottenhamu. Janované se tak od úvodu hnali raději do útoku a v páté minutě zahrozili formou křižné střely Alberta Gudmundssona, kterou zneškodnil Milinkovič-Savič. Asi o čtvrt hodiny později napřáhl vyhlášený střelec z dálky Malinovskij, zkušený srbský brankář nicméně s vypětím všech sil vytlačil míč nad břevno.

Rozmrzelé fanoušky hostů pak do druhé půle navnadila alespoň nebezpečná standardní situace zakončená Duvánem Zapatou. Po změně stran se ovšem žádná ofenzivní podívaná nekonala. Janov sice dál navyšoval svůj náskok ve statistice střel na bránu, ty však v porovnání s těmi z prvního poločasu postrádaly na nebezpečnosti. Hlavička Johana Vásqueze ze 65. minuty sice potenciál změnit skóre rozhodně měla, jenže míč zamířil přímo do rukavic Milinkoviče-Saviče.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Krátce nato se projevil i do té doby nevýrazný Antonio Sanabria, ten ovšem pro změnu svou „rybičku“ mezi tři tyče nevměstnal a Josepa Martíneze tak k premiérovému zákroku nepřinutil. Znovu byl naopak v permanenci Milinkovič-Savič, který ještě více zdeptal Malinovského po Ukrajincově pumelici ze zhruba 30 metrů. Janov tedy potřetí v řadě bere v Serii A jen bod.

Od úvodních minut sledovali diváci na poloprázdném stadionu poměrně vyrovnané utkání. Oba týmy se dokázaly probojovat do vápna soupeře, trápila je ovšem předfinální fáze, a do nebezpečných zakončení se tak nedostávaly. Když si ale ve 29. minutě našel míč Antonio Candreva, příliš neváhal a z velké vzdálenosti vyslal skvělou technickou ránu, která doplachtila až do pravé šibenice za marně se natahujícího brankáře Neapole.

Nepříznivém vývoji domácí donutil zvýšit aktivitu a díky faulu ve vápně dostali nabídku srovnat z pokutového kopu. Toho se ujal Matteo Politano a chladnokrevným zakončením k levé tyči poslal hráče do kabin za vyrovnaného stavu. Ve druhém dějství určoval tempo zápasu především domácí celek, který po většinu času držel míč na svých kopačkách.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Jenže jeho kombinační hra viditelně postrádala kreativní myšlenku, a tak pouze kontroloval průběh hry na útočné polovině bez většího náznaku ohrožení branky soupeře. V závěru ale hráči Neapole viditelně stupňovali tlak a v závěru nastavení se dočkali vytouženého otočení skóre. Po hektické situaci ve vápně se míč odrazil k osamocenému Rrahmanimu, který z ho bezprostřední blízkosti uklidil do sítě.

Tabulka Serie A