Italský mistr touží po Barákovi. Neapol jedná s Fiorentinou o přesunu českého středopolaře

Fotbalista Antonín Barák (29) by mohl v lednu odejít z Fiorentiny do Neapole. Úřadující italští mistři, kteří se v aktuální sezoně trápí a drží až devátou příčku, by podle médií rádi získali českého záložníka na hostování.

Deník Corriere dello Sport na svém webu uvedl, že Fiorentina požaduje za Baráka šest milionů eur (148 milionů korun) za okamžitý přestup nebo hostování s povinnou opcí. Neapol ale údajně chce pouze hostování bez závazku ke koupi.

Barák přišel do Fiorentiny v létě 2022 z Hellasu Verona. Původně na hostování a poté přestoupil. Sedmatřicetinásobný reprezentant v týmu z Florencie nemá pevné místo v základní sestavě. V této sezoně zasáhl do 13 soutěžních utkání a vstřelil jednu branku, celkově má v mužstvu "Fialek" bilanci 59 zápasů a devět gólů.

Příbramský odchovanec v minulosti působil také v pražské Slavii, Udine nebo dalším italském celku Lecce. Ve Fiorentině má smlouvu do léta 2026. Neapol se v aktuálním ročníku Serie A trápí a v polovině soutěže je až na devátém místě.