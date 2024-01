Osimhen po sezoně přestoupí. Šéf Neapole: Odejde do Realu, PSG nebo do Anglie

Osimhen po sezoně přestoupí. Šéf Neapole: Odejde do Realu, PSG nebo do Anglie

Nejlepší střelec minulého ročníku Serie A Victor Osimhen (25) opustí po sezoně Neapol, prohlásil to šéf úřadujícího italského mistra Aurelio De Laurentiis. Nigerijský útočník v prosinci prodloužil s Partenopei smlouvu do roku 2026, kontrakt podle italských médií obsahuje výstupní klauzuli ve výši 130 milionů eur (3,2 miliardy korun).

"Máme o Osimhenovi jasno už od léta. Víme, že půjde do Realu Madrid, Paris St. Germain nebo někam do Anglie," řekl De Laurentiis novinářům po pátečním jednání zástupců klubů italské ligy A v Miláně. Osimhen v minulých dnech během afrického šampionátu v Pobřeží slonoviny uvedl, že už má o své budoucnosti jasno.

Do Neapole přišel v roce 2020 z Lille za 70 milionů eur a stal se nejdražší posilou v historii klubu. V minulé sezoně nastřílel v Serii A 26 gólů a výrazně pomohl Neapoli k zisku prvního titulu po 33 letech. V aktuálním ročníku má na kontě zatím osm branek v 18 soutěžních zápasech.

De Laurentiis také odmítl, že by trenéra Waltera Mazzarriho na lavičce Neapole mohl nahradit José Mourinho po nedávném konci v AS Řím. "Je to zábavný a impulzivní kouč, ale myslím, že jeho osudem teď nebude Itálie. Neapol rozhodně ne," řekl šéf momentálně devátého týmu tabulky.