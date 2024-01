Přesun k obhájcům trofeje? Mourinho chce zůstat v Itálii, sejde se s šéfem Neapole

José Mourinho se s lavičkou AS Řím rozloučil teprve před několika dny.

Anglický list The Times přišel se zajímavou zprávou, že portugalský trenér José Mourinho (60) by rád pokračoval v koučování na Apeninském poloostrově. O jeho služby by měl být navíc zájem na prestižní adrese – u obhájce scudetta v Neapoli.

Mourinho, který se před několika dny se slzami v očích loučil s fanoušky v Římě, nechce profesně opustit Itálii. A tak Neapol, která v minulých týdnech projevila rovněž zájem o českého reprezentanta Antonína Baráka, okamžitě reagovala.

Bez větru se nepohne ani list, a tak se stále hlasitěji hovoří o telefonátu Mourinhova agenta Jorgeho Mendese prezidentovi klubu Aureliu De Laurentiisovi. V neděli deník The Times přinesl zprávu, že má ikonický trenér se šéfem Partenopei naplánovanou v průběhu příštího týdne schůzku.

Zásadní je podle britského deníku již zmíněné přání "The Special One" zůstat v Itálii. Schůzka by se měla uskutečnit v Římě, kde sídlí De Laurentiisova centrála Filmauro. Celá věc se pravděpodobně uskuteční po návratu Neapole ze Saúdské Arábie, kde ji v pondělí čeká finále Superpoháru s Interem Milán.

Laso od Saúdů

Když už je řeč o Saúdské Arábii, je třeba zmínit, že krátce poté, co Mourinho skončil na lavičce AS Řím, informovalo několik médií o extrémním zájmu Al Shababu. Tým se v současné době nachází na 11. místě saúdské Pro League s 21 body, ale jen čtyři body od sestupového pásma.

Podle Sky Sport došlo v posledních hodinách k určitému kontaktu, ale ještě během neděle údajně vše vyvrátil sám Mourinho. "José potvrdil, že se nestane trenérem Al Shabab. Navzdory všem zprávám se obě strany ani jednou nepřiblížily k možné dohodě," stálo v příspěvku renomovaného novináře a specialisty na přestupy Fabrizia Romana.

Portugalec nezůstal své pověsti nic dlužen a nepolevuje ani ve volném čase. Ještě v neděli způsobil rozruch na barcelonském letišti, kde okamžitě spustil vlnu teorií, že by u kormidla Katalánců nemohl nahradit Xaviho Hernandéze. Kam povedou Mourinhovy další kroky ovšem ukáže až čas.