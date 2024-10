Krajánci v Evropě: Válcující duo Voženílek–Kovář, Kovařčíkův zkrat a prohrané derby Ilvesu

ČTK / imago sportfotodienst / Vesa Pöppönen / All Over Press

Michal Kovařčík dostal ve Finsku trest do konce utkání a dodatečný trest.

Dva ze čtyř nejproduktivnějších hráčů švýcarské hokejové ligy? To jsou týmoví spoluhráči Daniel Voženílek (28) a Jan Kovář (34), kteří táhnou Zug. Prvně jmenovaný se dokonce bodoval už v sedmi zápasech v řadě. V minulém týdnu na sebe negativně upozornil také finský krajánek Michal Kovařčík (27), jenž byl za krosček vyloučen do konce zápasu a obdržel také dodatečný trest. Ani tamperské derby nedopadlo pro české barvy slavně, početná kolonie z Ilvesu musel skousnout vysokou prohru s Tapparou 1:5.

Ilves stihl kvůli účasti v Lize mistrů odehrát v předchozích sedmi dnech pouze jedno utkání finské nejvyšší soutěže. O to větší zvuk ale mělo. Na klub mající na soupisce hned několik českých vyslanců čekalo městské derby s Tapparou. Ilves v něm ovšem selhal a před vyprodanou Nokia Arenou prohrál 1:5. Z Čechů se v jeho sestavě objevili brankář Jakub Málek, jehož soupeři překonali každou pátou střelou, obránce Daniel Gazda a útočníci Adam Najman a Šimon Stránský – nikdo z nich se však neprosadil. Na lavici náhradníků zůstal Dominik Pavlát.

Z krajánků se ve Finsku nejvíce dařilo Martinu Hanzlovi ze Sportu. Bývalí hráč Litvínova nebo Českých Budějovic zaujal zejména proti KooKoo – do jeho sítě dopravil puk dvakrát, nadto jednou asistoval. A to se mu ostatně podařilo i v zápase proti Ässätu, kdy se podílel na vyrovnávací trefě, po níž zápas zamířil do prodloužení. V něm ale klub z Vaasy inkasoval z trestného střílení a prohrál 4:5.

Gól dali v Liize také Radek Kučeřík, jenž se trefil proti Kiekko-Espoo při výhře 4:3 v prodloužení, a Matyáš Kantner, jehož zásah pomohl KalPě ke skolení Kärpätu 5:4 po samostatných nájezdech. V tomto utkání na sebe upozornil také Kovařčík, který nejdříve stihl v dresu celku z Oulu jednu gólovou přihrávku, načež obdržel už v první třetině trest na pět minut + do konce utkání za krosček jednoho z ležících protihráčů. Disciplinární komise finské ligy mu dodatečně udělila trest i na následující zápas.

Pelicans stihli v minulém týdnu dvě utkání, a zatímco proti Hämeenlinně (4:0) se blýskl dvougólovým příspěvkem útočník Luboš Horký, tak při prohře 1:4 s KooKoo jedenkrát asistoval obránce Michal Jordán. Svou bodovou sbírku rozšířil taktéž o 0+1 Petr Kodýtek z Helsinek. Ty sehrály tři klání a všechny vyhrály.

Tabulka Liigy. Livesport

Tři zápasy odehrálo minulý týden Modo, za nějž válí i český forvard Lukáš Jašek, napínavý přitom byl především duel s Linköpingem. Sedmadvacetiletý útočník se zkušenostmi z Třince či Liberce v něm asistencí pomohl již po 53 vteřinách k úvodní brance svého týmu. Domácí pak sice tahali většinu času za kratší provaz, jenže vždy dokázali manko dotáhnout a v prodloužení se pak prosadili právě oni. Modo tak nakonec prohrálo 5:6.

Jen dvě utkání mělo na programu Malmö. České fanoušky může těšit zejména fakt, že v jednom z nich se poprvé v této sezoně – a teprve podruhé v dospělém hokeji – prosadil 18letý obránce Dominik Badinka, který je schopný po většinu zápasu pokrývat ledovou plochu od vlastní branky až po tu soupeřovu. Redhawks v daném utkání ale nestačili na Örebro a prohráli 1:2 v prodloužení.

Znovu uspěl také David Tomášek z Färjestadu, když se na domácím ledě představil právě proti Malmö. Při jednoznačné výhře 8:3 se tahoun FBK jednou prosadil a jeden gól spoluhráčům připravil – stále tak vládne tabulce produktivity v SHL. Na svém kontě má devět branek a osm asistencí. Při vysoké prohře si zahrál i Badinka – na ledě strávil 13 minut a 39 vteřin a připsal si dva záporné body.

Tabulka SHL. Livesport

Další týden, další góly. Voženílek si působení v National League náležitě užívá, trefil se už v šesti zápasech v řadě a na třetí příčce tabulky produktivity je se zápisem 8+8 také jednoznačným tahounem Zugu. Nutno podotknout, že mu ztatně sekunduje Kovář – ten je na tom v kanadském bodování obdobně (4+12) a taktéž prožil další vydařený týden.

Poprvé se v minulých sedmi dnech české duo předvedlo v utkání s Ajoie. Voženílek vyšvihl gól a dvě asistence – jednou z nich přitom pomohl v čase 10:26 k trefě svému parťákovi s číslem 43 na dresu. Ten mu to stejnou měrou oplatil ve třetí třetině. Voženílek při této příležitosti coby člen speciální přesilovkové formace zvýšil na konečných 7:1.

Oba krajánci se znovu prosadili i v pátek proti Fribourgu, když v první polovině druhého dějství zvrátili vývoj zápasu. Nejprve se prosadil aktuální mistr extraligy s Třincem, načež se pasoval do role asistenta a pomohl k přesnému zásahu Kovářovi. EV nakonec dokráčelo k triumfu 4:2. Stopku spanilé jízdě Zugu vystavil až v sobotním klání Curych. Na Šimona Hrubce v bráně Lions tentokrát vyzrál jen Voženílek, jenž svůj výkon podpořil ještě jednou asistencí. Kovář si připsal tři gólové přihrávky. Český brankář pustil celkem čtyři střely ze 27, jeho spoluhráči ale dali o gól více a po zásluze brali tři body.

O den dříve nicméně Hrubec předvedl heroický výkon proti Klotenu, vychytal 43 střel, inkasoval jen dvakrát, a přesto se musel smířit porážkou. Curych totiž nezvládl samostatné nájezdy a padl 2:3. Z Čechů byl v National League vidět také Dominik Kubalík, jenž vstřelil ve dvou utkáních po gólu. Michael Špaček pro změnu zvládl zápis 0+2. Výrazným výkonem pomohl Davosu k výhře 5:2 nad Lausanne Filip Zadina (1+1), ve stejném utkání bodoval i Matěj Stránský (0+1). Příspěvkem 1+1 se prezentoval též Radim Zohorna z Lugana.

Tabulka National League. Livesport

Dvě kola stihl odehrát Bremerhaven a v jeho dresu na ledě nechyběl obránce Vladimír Eminger. Po páteční výhře 3:0 nad Frankfurtem v neděli sám 32letý obránce skóroval do branky Ingolstadtu, jenže v tomto případě jeho tým na výhru nedosáhl – Eminger musel se spoluhráči skousnout prohru 2:4.

První branku za Mannheim vstřelil další krajánek působící v DEL Kristián Reichel. Jeho trefa měla ještě sladší příchuť, neboť právě ona se stala rozhodující v utkání s Düsseldorfem. To skončilo 4:2 pro Mannheim.