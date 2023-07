Ostrý skluzy Mikoláše Tučka: Mbappé skončí v Realu, je to nejlogičtější varianta

Zdar, jsem Mikoláš Tuček a možná mě znáš z pořadů jako Re-Play a Applikace nebo z časopisu SCORE. Od revoluce intenzivně hltám fotbal, převážně ten anglický. Podílel jsem se na rozjezdu premiership.cz, dělal jsem reportéra na Euru a v současnosti se bavím svým blogem i vlogem Football Fanatic’s. Fandím Liverpoolu a Spartě, ale i svejm dokážu naložit, když je potřeba. Moc se s tím nemažu, proto se můj sloupek jmenuje Ostrý skluzy Mikoláše Tučka. Vítej!

Kylian Mbappé je posterboy nejen francouzského, ale i světového fotbalu. Legendární status mu malinko přibrzdili Messi a spol, když mu na mistra světa nestačil ani hattrick ve finále. Jenže nezapomínejme, že jeden World Cup už Kylian má, když ve finále 2018 s Chorvatskem dokonce přispěl gólem. Tehdy jako 19letý!

Ve francouzské lize se stal nejlepším střelcem pětkrát za sebou a tak nějak se jeden nemůže divit, že mu je země galského kohouta malá. (I když mu to prezident Macron rozmlouvá po telefonu!)

Námluvy s Realem proběhly už několikrát, loni jej šejkové z Kataru udrželi gigantickým platem (hovoří se o milionu až milionu a půl eur týdně – tedy přibližně 25 až 37 milionů korun, k tomu 100 milionů eur podpisový bonus) a smlouva zněla na tři roky. Dvě sezony klidu, pomysleli si všichni.

Jenže to byly ve skutečnosti roky dva s tím, že právě Mbappé se rozhodne, jestli zůstane i sezonu třetí. Francouzský útočník vcelku překvapivě usoudil, že nezůstane a oznámil to dopisem vedení klubu. I když... Skutečně je to překvapivé?

Messi je na odchodu, spekuluje se o prodeji Neymara do Saúdské Arábie a ze slavného pozlaceného trojzubce se třemi blyštivými diamanty, který Paříži záviděl celý fotbalový svět, se stal… no maximálně řemdih a dýka (čti Icardi a Ekitiké).

Vcelku logicky se na Mbappého sesypalo dost komentářů obsahující slova jako merde, které bych nerad překládal. Hráč se ošívá, že neprovedl nic hrozného, naopak dal vedení včas vědět své úmysly. Ovšem kdokoliv, kdo si dokáže spojit slova Bosman a pravidlo, moc dobře ví, že ve skutečnosti je jeden gigantický prostředníček velikosti Eiffelovy věže.

Vylepší Mbappé svá čísla v PSG? Livesport

Vedení PSG je tak v šílené situaci. Jedna možnost je, že si zahraje na tvrďáka, Mbappého si rok nechá, bude kolem něj přestavovat tým, aby jim pak jejich základní stavební kámen frnknul zadarmo. Odhadovaná ztráta, a to jenom ta nejviditelnější, je 280 milionů eur (180 přestup z Monaka a 100 loňský bonus). A to ignoruji plat, který si, zas nutno dodat, zasloužil.

Sekera 280 milionů eur je dost šílená představa i při vědomí, že vám tyhle peníze někde vytryskly ze země ve formě ropy...

Druhou variantou je se Mbappého letos zbavit, zinkasovat 100-150 milionů eur a začít tým – respektive minimálně útok – stavět znovu. Sice by museli majitelé vypít džezvu hořkosti, ale já bych šel touhle cestou.

Tady ovšem musíme řešit nerudovské Kam s ním?

Situace na trhu je podle mě příznivá. Hned několik elitních klubů totiž hledá svého hroťáka. Ponechme stranou fakt, že není úplně jasné, kde na hřišti je Francouzovo nejlepší místo. Jestli střed útoku, nebo naopak na křídle, kde víc vynikne jeho světelná rychlost. Shodněme se tedy na tom, že mnoho týmů "hledá hráče, který dá ranec gólů". A v tomhle se na Kyliana můžeme spolehnout.

Některé varianty můžeme rovnou vyřadit. Drby spojující Mbappého s Liverpoolem jsem bral vždycky na lehkou váhu a jediné rozumné vysvětlení by bylo zapojení sponzora Nike (má Kyliana smluvně vázaného ještě devět let), protože preferovaný Real obléká Adidas. Nejlepší hráče chceš mít pod tzv. 360kovou smlouvou, tedy že bude nosit v klubu i v reprezentaci jedno a to samé logo. Aniž bych spojení klubů a značek podceňoval, tohle byl vždycky spíš iracionální výstřik fantazie fanouška Reds.

Jací jsou tedy největší favorité na to, že tuhle superhvězdu uloví?

To už je nadějnější destinace. Félix neprodlouží, Havertz je na odchodu, na Brojovi to po sezoně mimo stavět zatím nemůžeš, Fofana (ten útočník) to nebude a Aubameyang taky ne, byť každý z jiných věkových důvodů.

Samozřejmě mo(u)dří podotknou, že na jejich výplatní listině je jistý Romelu Lukaku, ale pozvat jej zpátky do Londýna by byla klasická definice šílenství. Tedy, že děláš dokolečka ty samé věci a očekáváš jiné výsledky.

Závěr sezony Chelsea nevyšel, Lukaku by se hodil. Livesport

Co hovoří pro Chelsea? Prachy mají (zřejmě bezedný), Londýn je dobrý město, Pochettino oblíbený trenér, s nímž se Mbappé navíc zná z PSG.

Cristiano Ronaldo za sebou zaklapl dveře a troufám si tvrdit, že nikomu nechyběl. Zároveň někdo takový útočné síle United scházel. Red Devils jsou na počátku nové éry a (podobně jako Chelsea) řeší bránu a útok. Mbappé by díky náročnosti celého transferu nebyl první variantou, ani druhou.

Ale i první dvě mají k jednoduchému transferu daleko asi jako Třebíč do Austrálie. Aurelio de Laurentiis nalepil na Osimhena cenovku 180 milionů eur a striker Neapole to tak zřejmě nebude. Harry Kane sice do United podle všech zpráv chce, jenže majitel Tottenhamu Daniel Levy zas rozhodně nechce, aby jeho klenot nastoupil v Premier League.

Myslím, že Eric ten Hag má obecně raději pokornější hráče, ale kdyby mu přivedli Mbappého (a pokud klub koupí noví majitelé z Kataru, tak BUDOU chtít udělat nějaký megapřestup), určitě by se nezlobil.

Jako fandové Premier League si ale musíme nalít čistého piva: Třetí varianta je nejpravděpodobnější…

Real má rovněž ve středu útoku gigantickou díru (geometricky zhruba ve tvaru Karima Benzemy) a Mbappého sledují celou jeho kariéru. Jejich prezident Florentino Pérez je ovšem přísná povaha a nechci vůbec domýšlet, co létalo v jeho kanceláři vzduchem, když se Mbappé nakonec loni rozhodl zůstat v Paříži, přestože byl jednou nohou a štulpnou druhé už v Madridu. Zásadovější jedinci by nad ním navěky zlomili hůl, tohle se královskému klubu nedělá, ale Pérez je pragmatik, podle mnoha zpráv se mu Mbappé omluvil a meteorologové by mohli spokojeně zahlásit, že na obloze by neměly být žádné mraky.

Za mě je to nejlogičtější varianta. Real se zbavil několika zátěží (Isco, Marcelo a především Hazard), poslední tři sezony končil v bilanci transferů v plusu a měl by tedy na Mbappého mít, i když už poslal přes 100 milionů eur do Dortmundu za Bellinghama.

Variantu se Saudskou Arábií nechávám stranou. I když by si určitě chtěl zahrát s Ronaldem, ve 24 letech je to nesmysl, navíc bych nepodceňoval animositu mezi Saudskou Arábií a Katarem.

A PSG?

Samozřejmě je možné, že je to celé jen další krok, jak si říct v Paříži o další prachy. Katarští majitelé je mají. Jenom teda nevím, co mu slíbí navíc. Posledně to byly i pravomoce mluvit do přestupů, šuškalo se, že z Mbappého je asistent trenéra. Že by mu kromě vedení útoku svěřili celou lavičku?

Sotva. Kdybych si měl vsadit, tak Real.