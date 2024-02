V sobotu oslavil narozeniny, v neděli sestřelil Švýcary. Hlavně že jsme vyhráli, řekl Voženílek

Dvěma góly pomohl útočník Daniel Voženílek (28) k výhře v závěrečném utkání českých hokejistů na Švédských hrách. Švýcaři více než statečně vzdorovali, ještě v úvodu třetí třetiny vedli 3:2, ale národní tým předvedl dobrý finiš. Právě zvládnutý závěr a první vítězství na turnaji potěšily tahouna extraligového Třince nejvíce.

"Jasně, že to je hezké (dát dva góly), i když ten druhý byl do prázdné brány. Ale těší mě, že jsme předvedli dobrý výkon a že jsme Švýcary po většinu času přehrávali. Bylo důležité, že nás nepoložil jejich gól těsně před koncem druhé třetiny. Ve třetí části inkasovali další… Je skvělé, že jsme se dokázali vrátit, protože se vždycky hraje kvůli vítězství," řekl novinářům Voženílek, který si povedeným vystoupením dal dárek k sobotním 28. narozeninám.

Při brance na 2:1 v 39. minutě překvapil brankáře Connora Hughese zpoza brankové čáry. "Viděl jsem gólmana, že je hodně vyjetý a mimo bránu, předpokládal jsem, že se bude vracet do brány, takže jsem to tam chtěl takhle nahodit. Z deseti případů vám to vyjde jednou, ale záměr byl nahodit to tam s tím, že by si to mohl srazit do brány. Potěší každý gól, který týmu pomůže k vítězství," uvedl Voženílek.

Češi dokázali v utkání dvakrát otočit nepříznivý stav. "Turnaj nebyl povedený, první dva zápasy nevyšly a pak i první obdržený gól od Švýcarů nás trochu rozhodil. Jsem však rád, že jsme se vrátili do utkání, v jehož druhé polovině jsme byli lepší," prohlásil Voženílek.

Po porážkách se Švédskem a Finskem se chtěli Češi rozloučit s turnajem výhrou. "Nedělní zápasy jsou těžké pro všechny, jde to rychle po sobě. Jsme rádi, že jsme pak měli více sil, i bruslařsky jsme na tom byli líp. Tohle je určitě pozitivní zpráva pro nás," uvedl Voženílek.

Loni po zisku titulu s Třincem se dostal poprvé na šampionát v sezoně, v které v národním týmu debutoval. Teď si vylepšil svou bilanci v 18 duelech v reprezentaci na 12 bodů za šest tref a stejný počet přihrávek. Je rád, že jeho styl hry z extraligy funguje i na mezinárodní scéně. "Je to pozitivní. Druhá věc je, že v Česku nemáme tak velká hřiště jako bývají na těchto mezinárodních turnajích. Rozdíl v tom přece jen trošku je," podotkl Voženílek.

Na Švédských hrách si zahrál v jednom útoku s osmatřicetiletým spoluhráčem z útoku z Třince s Martinem Růžičkou, který se vrátil do reprezentace po šesti letech. "Co se týká souhry do útoku, je to hodně podobné, ale fyzicky náročnější je tu dohrávání soupeřů, protože to hřiště je fakt velké," prohlásil Voženílek.

O své případné účasti na květnovém mistrovství světa v Praze tak dopředu nepřemýšlí. "Tyhle otázky dostáváme čím dál častěji… Ono je náročné odhadovat, kdo přijede, kdo nepřijede, kdo bude v jaké formě. Jak říkáte, je to daleko, každý z nás se musí soustředit na denní práci v klubu a nakonec z toho něco vzejde," dodal Voženílek.

