Rulík po posledním zápase ve Švédsku: Postupně jsme se lepšili, stejně jako na celém turnaji

Kouče hokejové reprezentace Radima Rulíka (58) potěšilo, že hráče v dnešním závěrečném vystoupení na Švédských hrách proti Švýcarsku nepoložil nepříznivý vývoj duelu. Díky zlepšenému výkonu Češi nakonec vyhráli 5:3. A jak uvedl Rulík v rozhovoru s novináři, stejnou tendenci měly i výkony mužstva během celého turnaje. Jako velmi užitečné vnímal rozhodnutí vzít obměněný kádr.

"V první třetině to nebylo úplně ono, ale ten první gól, co jsme dostali... Nechci říct, že nás to úplně srazilo, ale nebylo to úplně příjemné. Myslím, že od druhé třetiny už jsme ale měli více ze hry. Konkrétně v té druhé třetině jsme hráli většinu času v jejich pásmu, jen škoda, že jsme nedali více branek. Celkově jsme se v utkání lepšili," hodnotil zápas Rulík.

Komplikací po obratu na 2:1 byla pro jeho svěřence inkasovaná branka velmi těsně před druhou přestávkou. "Ten gól nebyl příjemný, ale také jsme věděli, že máme před sebou ještě dvacet minut," připomněl Rulík. Švýcaři však udeřili znovu v úvodu třetí části. "Ve třetí třetině, přestože jsme prohrávali, tak tam odhodlání ze strany hráčů bylo. Za pracovitost a snahu pak byli hráči odměněni. Chtěli jsme zakončit turnaj výhrou, což se nakonec podařilo," těšilo ho.

Turnaj mu podle jeho slov mnohé napověděl. "Ukázal nám sílu soupeřů. Viděli jsme velkou kvalitu Švédů, mají tady podle mého nejsilnější tým. Velkou roli hrála zkušenost. I Finové tady měli silné mužstvo, ale s nimi jsme sehráli výborné utkání. Celkově myslím, že ten první zápas se nám nepodařil, ale ve druhém už jsme se zlepšili a ten třetí jsme v tom pokračovali. Nechtěli jsme mít tři prohry, chtěli jsme poslední zápas zvládnout. Náš výkon měl podle mého stoupající tendenci," uvedl Rulík.

Jít do detailů ale jen krátce po utkání nechtěl. "Samozřejmě nám to ukázalo hodně věcí, ale je těžké to nějak definovat teď bezprostředně po zápase. Rozhodně si to všechno rozebereme - jak to děláme po každém turnaji - a dáme hráčům určité zprávy, jak jsme viděli jejich výkon v národním týmu. Jsem každopádně rád, že jsme to takhle udělali a vzali obměněný kádr. Hodně nám to pomohlo, že jsme viděli zase další hráče," pochvaloval si Rulík.

Jednotlivce vyzdvihovat či jinak hodnotit nechtěl. "To nebudu dělat, protože jsme tady byli jako tým. Některým se samozřejmě dařilo více, některým méně, ale nebudu to prezentovat do médií," vysvětlil Rulík.

Po konkrétním dotazu se však vyjádřil k souhře v podání třineckých tahounů Daniela Voženílka se zkušeným kanonýrem Martinem Růžičkovi. "Proto jsem také chtěl, aby hráli spolu. Jsou na sebe zvyklí. Jestli jsme je měli využít, tak právě v té dvojici, protože i v Třinci jim to funguje. Jsem přesvědčený, že v play off půjdou zase daleko, protože ti kluci mají vynikající charakter, a to hraje obrovskou roli," ocenil Rulík.

Po skvělém prvním vystoupení v listopadu na Karjale, kde Češi dominovali a neztratili ani bod, když soupeře očividně zaskočili velmi aktivním stylem hry, se může zdát, že od prosincových Švýcarských her je každý ze soků obezřetnější a přece jen už lépe čte hru, jakou se tým pod Rulíkovým trenérským štábem prezentuje.

"Nevím, my máme soupeře také načtené... Ve většině případů je to styl na styl. I Finové upustili od té obrany, třeba proti nám už nehrají takový beton, jak hráli. V NHL je to podobné. Pak je to otázka útočného pásma. Některé týmy hrají více přes obránce, některé používají více rotaci, tam jsou nějaké změny, ale celkově je styl hodně podobný," domnívá se Rulík.

Statistiky utkání. Livesport

A plány pro zbývající část přípravy před MS? "Teď to vůbec nebudu říkat, protože to je strašně brzy. Ve druhé polovině března každopádně odcestujeme do Ameriky a budeme vědět, kde a jak hráči jsou. Mluví se třeba o Dominikovi Kubalíkovi, že bude vyměněný... Uvidíme, co se stane," řekl Rulík.

"V momentě, kdy budeme mít jasno, se zaměříme na hráče v Americe. Z těch tří turnajů (EHT) si teď samozřejmě uděláme výstup a podle toho také širší kádr plus hráče z Ameriky, které bychom chtěli do závěrečného kempu. Vše ale bude dané i tím, jak bude sezona pro jednotlivé hráče dlouhá v klubech. Bude to o přípravě různých variant, abychom byli na závěr sezony připravení. Kemp začneme 1. dubna a pak už přijdou přípravné zápasy před Českými hrami," dodal Rulík.