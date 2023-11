Hokejová Slavia: Patrik Eliáš bude v Edenu dělat poradce pro sportovní záležitosti

Zatímco přesun Jaromíra Jágra (51) do Edenu nakonec ztroskotal, hokejová Slavia vytahuje jiný trumf. V pražském klubu bude nově pracovat jako poradce pro sportovní záležitosti Patrik Eliáš (47). Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a bronzový medailista ze zimních olympijských her v Turíně je další posilou vedení, které v úterý oznámilo jako nového trenéra Aleše Tottera (51).

Slavia patřila k tradičním celkům extraligy, kterou v letech 2003 a 2008 dokonce celou ovládla. Od roku 2015 hraje druhou nejvyšší soutěž a marně pomýšlí na návrat mezi tuzemskou elitu.

S tím by mohl pomoci Eliáš, jenž v zámoří dlouhá léta oblékal dres New Jersey. Právě s Devils má bývalý český reprezentant nadstandardní vztahy, o čemž vypovídá fakt, že jeho dres s číslem 26 visí nad ledovou plochou v Prudential Center. V roce 2019 se stal i speciálním asistentem hlavního kouče Devils se zaměřením na hodnocení hráčů na trénincích.

"Přicházím do Slavie s cílem pomoci klubu, aby se dostal zpět na vítěznou vlnu a na pozice, kam patří. Jak realizační tým, tak hráči ve mně budou mít dalšího člověka, se kterým se můžou poradit, sdílet názor nebo diskutovat o různých herních situacích," přiblížil na klubovém webu Eliáš, který má kromě bronzu z OH i dva z mistrovství světa. Zahrál si i na Světovém poháru 2004 a před rokem byl uveden do Síně slávy českého hokeje.

Patrik Eliáš s vedením hokejové Slavie – Jiřím Vlasákem (vlevo) a Stanislavem Tichým. hc-slavia.cz

Ve sportovním vedení Eliáš střídá Jaroslava Bednáře, jenž před měsícem v Edenu skončil. Rodák z Třebíče v minulosti působil i jako asistent trenéra u reprezentační dvacítky. "S Patrikem jsme se bavili o možné spolupráci již delší dobu. Jsme rádi, že jsme se nyní dohodli a jsme přesvědčeni o tom, že nám díky svým zkušenostem a hokejovému přehledu hodně pomůže," uvedl předseda představenstva Stanislav Tichý.

Spolupráce s novým trenérem

U aktuálně předposledního celku Chance ligy bude Eliáš spolupracovat s trenérem Alešem Totterem, jenž se k pražskému klubu připojil teprve na začátku týdne. "Měl jsem telefonát od pana Tichého, hned na pondělí jsme si domluvili schůzku a pak už to šlo strašně rychle," prohlásil bývalý kouč Prostějova či Popradu a už v úterý nastínil možný příchod nového člena do sportovního vedení: "Měli jsme mítink s majiteli, na který byl přizvaný i člověk, který by měl mít v kompetenci sportovní stránku."

Už ve středu čeká Slavii, která prohrála poslední tři zápasy a má jen tříbodový náskok na poslední Frýdek-Místek, první ostrý test pod novým vedením. Od 18:00 v Edenu vyzve Prostějov. "Hokejový rybník je malý a tyhle věci přináší," řekl Totter o okamžitém střetu se svým bývalým zaměstnavatelem.

