Krajánci v Evropě: Kanonády ve Švédsku, Král asistentem a proti Kovářovi bezradný Hrubec

Ani předvánoční čas nezastavil elitní evropské hokejové soutěže. Mezi krajánky vynikal v minulém týdnu Filip Král (24), který se ve Finsku zhostil role asistenta a setrval v ní napříč dvěma zápasy. Ve Švédsku pak už poněkolikáté v sezoně zaujal svým výkonem dvougólový útočník David Tomášek (27) a při překvapivé výhře posledního celku SHL se blýskl brankář Marek Langhamer (29). V Curychu podává takřka bezchybné výkony Šimon Hrubec (32), před Janem Kovářem (33) se přesto musel sklonit.

Dvě kompletní kola stihly odehrát týmy v Liize. V nich se nedařilo Ilvesu, který ztratil půdu pod nohama a na vedoucí Tapparu ztrácí už čtyři body. Pozitivem byl z českého pohledu zápas proti celku Lukko, v němž se prosadil Petr Kodýtek a v roli asistenta se ukázal Šimon Stránský. Drobnou kaňkou bylo naopak vyloučení Dominika Mašína, po němž přišel úvodní gól zápasu, který vzešel z hokejek soupeře. S tím tamperský celek nakonec prohrál 2:3

S Tapparou se utkalo také KooKoo. Za něj na led naskočil Radek Koblížek, jehož výsledná bilance 1+1 však neodvrátila porážku 2:3. V brance strávil necelých 59 minut 21letý Nick Malík, který lapil celkem 16 střel. V Jukuritu pak byli vidět bratři Kovařčíkové, ovšem každý v jiném utkání. Zatímco proti Hämeenlinně se v úterý prosadil Ondřej (prohra 2:3), při výhře 4:0 nad JYP pálil naopak mladší Michal.

Dvakrát dokráčeli k vítězství Pelicans. Proti Helsinkám jim přitom na hubenou výhru 1:0 v prodloužení stačila souhra dvou krajánků. Král se v ní zhostil role nahrávače a Luboš Horký zakončovatele. Kärpät pak opět pomohl přemoci 3:2 v prodloužení 24letý bek, který znovu asistoval – v tomto případě dokonce dvakrát. Bodem za předfinální přihrávku ho podpořil také Michal Jordán. Na straně poražených se předvedl taktéž jednou asistující Martin Jandus.

Při kanonádě 7:0 na ledě SaiPy se za KalPu blýsknul Matyáš Kantner, jenž vstřelil pátou branku v úvodu třetí třetiny, a ještě přihrál na tu závěrečnou. V jednom utkání pak udrželi oba gólmani stoprocentní bilanci zákroků. V brance Sportu se to podařilo Miroslavu Svobodovi (20/20), jeho sok Sami Rajaniemi pak chytil dokonce 28 střel. Po nájezdech se bohužel pro českého vyslance radovali z výhry hráči Hämeenlinny.

Jen jedno kolo se odehrálo v SHL. Jeden z Čechů v něm přesto výrazně zaujal. Nebyl jím nikdo jiný než šestý nejproduktivnější hráč soutěže David Tomášek. Jeho Färjestad sice inkasoval na ledě Modo jako první, pak se ovšem nastartoval k přesvědčivému výkonu a svého soupeře přejel 7:3. Sedmadvacetiletý útočník zaznamenal dvě trefy.

V souboji celků nacházejících se na spodku tabulky se setkal Oskarshamn s HV 71 a výrazně navrch měl paradoxně níže postavený prvně jmenovaný tým. Ten nakonec oslavil jednoznačnou výhru 6:1. V brance mu k ní dopomohl jistý Langhamer, který pochytal 29 ze 30 pokusů, jimž čelil. Na opačné straně ledové plochy o sobě dal asistencí vědět útočník Lukáš Jašek.

Teprve druhý gól sezony si v Rapperswilu připsal 23letý útočník Petr Čajka, přesto musel spolu s Romanem Červenkou skousnout prohru 3:4 v prodloužení s Bielem. Oba pak navíc ještě utržili direkt v podobě porážky 1:5 s Davosem. Poslední ránu jim přitom zasadil další krajánek Matěj Stránský, který předtím ještě asistoval.

Dříve v týdnu byl ale i on na straně poražených, a to, když do haly HCS zavítala Ambri-Piotta. Ta triumfovala 5:4 v prodloužení. Nahrávkou se na tom podílel Michael Špaček. Jistotou v brance Curychu zůstává Hrubec. Dvaatřicetiletý gólman vychytal dvě výhry ze tří zápasů, a to s úspěšností zákroků 93,33 a 96,15 procenta. Jeho výkon nestačil na výhru jen proti Zugu.

Proti němu sice úspěšně zakročil dokonce ve 37 případech, třikrát musel ovšem kapitulovat. Ve dvou případech za to přímo mohl Kovář. Český útočník měl navíc prsty i ve třetím přesném zásahu v prodloužení, u něhož pro změnu asistoval. Curych se zmohl jen na dvě branky.

Po sérii výher přišel opět útlum, a tak hokejisté Kolína nad Rýnem ani v jednom utkání za posledních sedm dní nebodovali. Nejprve padli 2:3 s Wolfsburgem a následně prohráli 1:4 s Augsburgem. V obou případech u toho byli čeští obránce Andrej Šustr a Stanislav Dietz. Prvně jmenovaný si k dobru mohl připsat alespoň branku, kterou kosmeticky upravil výsledek zápasu s Augsburgem.