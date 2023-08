Osmnáctka podlehla Švédsku, ale postup do semifinále Hlinka Gretzky Cupu uhájila

Čeští hokejisté na letošním turnaji Hlinka Gretzky Cup hráčů do 18 let poprvé neuspěli. Po vítězstvích nad USA a Německem podlehli na závěr programu skupiny A v Břeclavi Švédsku 2:4. Přesto uhájili v rozhodující minitabulce první místo a postup do pátečního semifinále, v němž vyzvou od 19 hodin rovněž v Břeclavi Finsko.

Svěřenci kouče Davida Čermáka šli do zápasu proti Seveřanům s ohledem na úvodní triumf 7:2 nad USA a následnou výhru Američanů nad Švédy (6:1) v dobré výchozí pozici pro případnou minitabulku. Že na ni dojde, bylo zřejmé už po polovině zápasu, kdy vedli Švédové 3:0. Hned v úvodní minutě potrestal chybu domácích hráčů Viggo Nordlund, v 10. minutě zvýšil Lucas Pettersson a v začínající 31. minutě se prosadil Melvin Fernström.

Když pak v 47. minutě přidal čtvrtý gól mladého výběru Tre kronor v početní výhodě Alfons Freij, začaly se postupové naděje Čechů otřásat v základech. Brankář Jakub Milota ale uhájil svou branku od další pohromy a uklidnění naopak přinesl na druhé straně zásah Jakuba Fibigra v 56. minutě. Více než tři tisíce diváků v hledišti pak rozjásal ještě v 57. minutě Matěj Kubiesa a v tu chvíli již bylo definitivně rozhodnuto, že do bojů o medaile postoupí Češi společně s Američany, kteří dnes porazili Němce 8:1.

Na minitabulku došlo také v trenčínské skupině B. Kanaďané přehráli dosud stoprocentní Švýcary jednoznačně 5:0 a postoupili z prvního místa i přes úvodní porážku 6:9 s Finy. Ti však Švýcarům podlehli a dnes v duelu se Slováky byli dlouho mimo postupové pozice. Sice odpověděli na úvodní branku domácích, jenže stav 1:1 jim k postupu nestačil. Výhru a tím i postup nakonec vystřelil Finům v čase 59:57 Tuomas Suoniemi.

V pátek jsou na programu semifinálová utkání Česko –⁠ Finsko a Kanada –⁠ USA. O konečné páté místo se utkají Švédové se Švýcary a o sedmou příčku si zahrají Slováci proti Němcům.