Bude to hodně bruslivé. Musíme si dát na Švédy pozor, varuje před startem Karjaly Lenc

Domácím zápasem v Karlových Varech proti Švédsku vstoupí čeští hokejisté ve čtvrtek do turnaje Karjala a zároveň i do nové sezony. Utkání bude reprízou semifinále květnového mistrovství světa, v němž svěřenci kouče Radima Rulíka triumfovali v Praze 7:3 a nakonec po 14 letech získali titul světových šampionů. Zápas začne v 17 hodin.

Národní tým začíná nový ročník tam, kde před sedmi měsíci odstartoval naostro přípravu na úspěšný šampionát. "Karlovy Vary nám vyšly neskutečně vstříc. Mají tady výbornou místnost na porady, kterou máme k dispozici, stejně tak i posilovnu, aby se hráči mohli rozcvičit. Máme jen jinou kabinu, než jsme měli v dubnu," řekl trenér Rulík novinářům.

Kouč Tre kronor Sam Hallam přivezl tým složený výhradně z hráčů domácí soutěže. "Švédská liga je nesmírně kvalitní. Je tam zkušenost, ale i spousta mladých hráčů. Mají tam hráče ročníku 2000, ale i jednoho ročníku 2001. Bude to určitě hodně bruslivé. Švédové neustupují ze své herní koncepce – znamená to hodně osobních kontaktů a soubojů. Čeká nás fyzicky nesmírně náročný hokej. Myslím, že je před námi dobrý zápas," uvedl Rulíkův asistent Jiří Kalous.

Čeští trenéři nechtějí nijak zvlášť měnit způsob hry, který tým praktikoval v minulé sezoně. "Chceme dál hrát opravdu aktivně, fyzický hokej, ale aby to mělo hlavu a patu, aby to bylo dobře zajištěné do obrany. Další věcí je to, že chceme poznat hráče, které jsme pozvali. Nakoukat si je, jak nám budou sedět v systému a podobně," řekl Kalous.

Neočekává, že by Švédové – byť ve zcela jiném složení – prahli po odvetě za debakl v Praze. "To už je historie. Nemyslím si, že by se to mělo do zápasu nějak promítnout. Začíná nová sezona, všechny týmy si chtějí vyzkoušet nové hráče a třeba i některé nové věci ve hře," uvedl Kalous.

Na hráče, které dobře zná ze švédské ligy, narazí útočník HV 71 Radan Lenc. "Mají tam pár kluků z Frölundy ještě z doby, kdy jsem tam hrál. Vím, jak hrají. Očekávám, že to bude kvalitní zápas," podotkl Lenc.

"I když tady mají jiný tým než v Praze, nečekám, že budou hrát jiný hokej. Možná to bude ještě větší kalup než v Praze, kde měli tým plný hvězd. Nechci tím říct, že ty by se na ledě vozily. Ale tohle je hodně bruslivý tým. Musíme si na ně dát pozor," prohlásil Lenc.

Před rokem na Karjale čeští hokejisté zdolali Švédsko 5:2, další tři zápasy v Euro Hockey Tour ale prohráli (3:5, 1:4 a 0:2). Švédové zvítězili s přehledem i v celém seriálu, národní tým byl třetí.

Debut v reprezentaci si mohou odbýt brankář Ondřej Kacetl a útočník Michal Kunc. Patrně až v Helsinkách, kde se mužstvo o víkendu utká s Finy a Švýcary, prožije premiéru další útočník Marek Kalus.