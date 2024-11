Je jedno, v jakém je to věku, hlavní je, že to přišlo, říká Kacetl. Nominace ho překvapila

Na debut v české reprezentaci se těší zkušený hokejový brankář Ondřej Kacetl (34). Fantom play off, který zazářil čtyřikrát za sebou při obhajobách třineckých titulů, dostane poprvé příležitost ukázat své schopnosti v národním týmu na turnaji Karjala v Karlových Varech a Helsinkách. Jen těsně mu unikne primát nejstaršího debutanta v samostatné české reprezentaci.

Kacetl oslavil 34. narozeniny 15. října. Rekordmanem je bývalý útočník a současný sportovní ředitel Třince Jan Peterek, který si 19. dubna 2006 odbyl premiéru v Ostravě v utkání proti Slovensku (2:1). Bylo mu 34 let, šest měsíců a tři dny. "Je to krásné. Já jsem za to hrozně rád. Je jedno, v jakém to je věku. Hlavní je, že to přišlo," řekl Kacetl v rozhovoru s novináři na startu přípravy českého týmu v Karlových Varech.

Měl obrovský podíl na čtyřech z pěti mistrovských titulů Ocelářů za sebou. Reprezentační pozvánku dostal paradoxně v době, kdy se trápící šampion nachází až na 12. místě extraligové tabulky. "Překvapilo mě to, to nebudu zastírat. Nečekal jsem to úplně, ale člověk má být připravený na všechno," prohlásil Kacetl.

Šance si ale velice cení. "Bylo to nadšení a obrovská radost. Je to takové ocenění té práce, co se dařila za poslední roky," popsal své pocity. V kontaktu s reprezentačním trenérem brankářů Ondřejem Pavelcem byl už dříve. Třinecká opora byla dokonce připravená jako náhradník pro květnové zlaté mistrovství světa v Praze, kam trenéři nominovali kompletní trio z NHL Lukáš Dostál, Petr Mrázek, Karel Vejmelka.

"Komunikovali jsme spolu už loni, volal mi potom na konci sezony po play off, že by chtěl, abych byl připravený jako čtvrtý brankář, kdyby se něco stalo," prohlásil Kacetl. Na konci srpna se potkali v exhibici v pražské O2 areně ve výběru Jakuba Voráčka proti týmu Davida Pastrňáka. "Byli jsme v týmu spolu, ale to jsme se o nějaké reprezentaci vůbec nebavili. Až mi volal potom, když jsme byli na zápase v Pardubicích, že by chtěli, abych přijel, jestli to přijmu. Tohle se samozřejmě neodmítá."

Kouč Radim Rulík při nominační tiskové konferenci doufal, že Kacetl dokáže načasovat na reprezentaci formu jako v posledních sezonách v play off. "Kéž by to bylo a přišla ta forma už teď jako v březnu a dubnu. Já se pokusím zachytat, co nejlíp to půjde, pokusím se navázat na formu z play off. Když to půjde, tak budu šťastný. Chci pomoct týmu nebo navzájem si pomoct s klukama a uvidíme, co se bude dít dál," podotkl Kacetl.

Odchovanec Znojma, který chytal i za Hradec Králové a Pardubice, je aktuálně v extralize mezi gólmany sedmý s úspěšností zákroků 92,18 procenta a šestý s průměrem 2,03 obdržené branky na zápas. V Třinci svá čísla neřeší.

"My tam hrajeme na tým. Jestli se někomu daří, nebo ne, je úplně jedno. Já jsem rád, že jsem tady, ale mrzí mě, kde se nacházíme týmově. Je pravda, že se necítím vůbec špatně, cítím se dobře. Snažím se makat každý trénink, dávat tomu všechno, co se týče koncentrace a soustředění. Nechat tam všechno a pak se uvidí, jak to dopadne," konstatoval Kacetl.

O svých šancích na účast na květnovém mistrovství světa v Dánsku a Švédsku nechtěl spekulovat. "Těžko říct. Šance je vždycky za každých okolností. Mohla být i celou dobu předtím. Ale jak to má být, tak se stane," dodal Kacetl.