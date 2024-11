Lenc je znovu součástí reprezentace: Už je to historie, ale vzpomínky na jaro jsou hezké

Útočníka hokejové reprezentace Radana Lence (33), který byl v květnu při domácím mistrovství světa členem vítězného týmu, ale zůstal mimo soupisku a na šampionátu si nezahrál, potěšil brzký návrat do národního mužstva. Kouč Radim Rulík (59) s ním sice počítal až pro další akce v sezoně, oslovil ho ale po omluvenkách původně nominovaných hráčů. V rozhovoru s novináři Lenc řekl, že v kabině se spoluhráči rád zavzpomínal na závěr minulého ročníku, ale důležité bude dobře na něj navázat.

"Moc jsem se sem těšil. Je také příjemné, že začínáme ve Varech, kde jsme odstartovali naostro přípravu před domácím šampionátem. Jak jsme se viděli s klukama, hned jsme zavzpomínali na to, co se všechno stalo na jaře. To bylo moc hezké. Ale zároveň už je to historie. Teď je před námi první turnaj nové sezony a chceme těmi výkony navázat tam, kde jsme skončili. Vyhrát celý turnaj by bylo super, ale důležité budou hlavně výkony a předvedená hra," uvedl Lenc.

Úvodní trénink v pondělí večer nestihl kvůli zpožděnému letu, dnes už ale na ledě karlovarské KV Areny nechyběl. "Problém byl hned s prvním letem, když jsem odlétal z Göteborgu a zůstali jsme tam čtyřicet minut stát. V tu chvíli už jsem věděl, že nestíhám přestup v Bruselu, čímž se to celé protáhlo. Musel jsem sehnat náhradní let, letěl jsem pak přes Mnichov a z Mnichova do Prahy. Dorazil jsem o trošku později, ale dorazil, což je hlavní," popsal cestovní anabázi.

Program české reprezentace. Livesport

Trenéři ale zaimprovizovali a ve snaze zkompletovat i pátou pětku zastoupil třiatřicetiletého útočníka švédského klubu HV 71 dvacetiletý karlovarský junior David Varvařovský. "Osobně jsme se nepotkali, ale kluci říkali, že vypadal velmi dobře. Tak jsem se dnes raději koukal na sestavu, jestli tam vůbec jsem, nebo jestli tam zůstal ten karlovarský junior," smál se Lenc. "Myslím, že je moc fajn, že měl takovouhle příležitost," dodal.

Sezona v klubu zatím neprobíhá podle jeho představ. Jeho tým je až předposlední a výhru slavil jen čtyřikrát z dosud odehraných 15 zápasů. "Těžko říct, že by to bylo lepší než loni, protože jsme na tom v tabulce podobně. Možná jen bodově o pár bodů lépe. Mám z toho takový smíšený pocit, protože herně je to mnohem lepší, než to bylo v minulé sezoně, jenže ty body tam pořád nejsou," konstatoval Lenc.

Věří ale, že mužstvo má na to, aby sezonu ještě zachránilo. "Furt nám chybí ještě nějaký krok nahoru, abychom ty zápasy, které těsně prohráváme o gól, uhráli alespoň za bod nebo za dva, ideálně za tři. Ale věřím, že to ještě přijde. Sezona je na začátku, ale zároveň už rozběhnutá. Myslím, že jestli to nepřeklopíme do té další pauzy, bude to hodně těžké," přemítal Lenc.

A po osobní stránce? "Je to hodně provázané," řekl Lenc, jenž má na kontě tři góly a dvě nahrávky. "Měl jsem vstupní mítink s trenérem o tom, jaké jsou představy. Do toho se nám ale hned v prvním zápase zranili dva hráči, ve druhém pak další dva. Takže ta sestava se i dost míchala. A myslím, že ještě ani teď to není ustálené, jak bychom si představovali. Snad po Karjale se to dá trochu dohromady, obrátíme to a půjdeme nahoru," přál si Lenc.