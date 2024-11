Týden v extralize: Rušno v Dynamu, vedení strhlo kluka z plakátu a Červenka zářil. Liberec tápe

Další extraligový týden je minulostí a Pardubice ho už téměř tradičně zakončily přestupovou bombou. Tentokrát ale nikoho nepřivedly, naopak se rozloučili s Andrejem Šustrem (33), kterému angažmá na východě Čech příliš nesedlo. Své možnosti naopak ukázal zaskakující kapitán Dynama Roman Červenka (38), který se v neděli proti Vítkovicím blýskl čtyřmi body. Co dalšího nabídlo uplynulých sedm dní?

Tygři v kleci

Liberec měl patřit mezi černé koně aktuálního extraligového ročníku. Mysleli si to fanoušci, odborníci a ambicemi nešetřil ani trenér Filip Pešán. "Chtěli bychom otravovat nejsilnější trojku," připustil na předsezonní tiskové konferenci.

Neuběhly ani dva měsíce a jeho slova zní jako naprostá utopie. Po 17 zápasech se jeho tým topí na dně celé extraligy a má úplně jiné starosti než prohánění týmů na špičce tabulky. Z posledních deseti zápasů Bílí Tygři vyhráli jediný a jejich trápení vyvrcholilo v neděli na ledě do té doby poslední Plzně, které podlehli fotbalovým výsledkem 0:1.

Ztráta na vedoucí Pardubice? Propastných 25 bodů. Na třetí Spartu je to jen o šest bodů méně. Jistě, z pohledu celé sezony není nic ztraceno. Pozice zajišťující předkolo play off jsou vzdálené jen pět bodů a Pešánovi svěřenci mají navíc zápas k dobru, vstup do sezony je to ale mizerný.

Severočeši jsou v krizi a nefunguje jim útok ani obrana. V posledních čtyřech zápasech dvakrát nedali gól a mají hrozivé skóre 4:16. Svou nepohodu potvrdili i v Plzni. "Jsou na tom asi tak jako my, je vidět, že se trápí," řekl po zápase dvou nejhorších týmů ligy střelec jediné branky zápasu Jakub Klepiš.

"Trápíme se v ofenzivě a při založení útoku," hledal důvody španého vstupu do sezony trenér Pešán. Hlavně kvůli nim Bílí Tygři stráví první reprezentační pauzu na chvostu tabulky.

"Nikdo nechtěl být tam, kde jsme. Teď musíme využít pauzu k tomu, abychom se dali dokupy. Doufám, že si odpočinou zranění hráči a ti, kteří se vrací dotrénují své manko," zmínil kouč, jenž se musí obejít bez největších hvězd týmu. Útočníka Tomáše Filippiho od poloviny října trápí problémy v dolní části těla a bek Radim Šimek od začátku ročníku laboruje se zraněnými třísly.

V Liberci se nyní modlí za jejich brzký návrat. Právě ten by mohl být potřebným impulsem, který by spící mužstvo nakopl. Jsme těsně za čtvrtinou soutěže a je jasné, že pozice černých koní Pešánovým svěřencům nesedla. Po reprezentační přestávce by se na ledě měli znovu objevit tygři, jinak špatně rozjetá sezona skončí úplným fiaskem.

Nastartoval Červenka motory?

Marně byste před novým ročníkem hledali větší příběh než návrat Romana Červenky. Kapitán mistrů světa z Prahy podepsal smlouvu v Pardubicích a od začátku sezony na sebe strhl obrovskou pozornost. Zranění další hvězdy týmu a dalšího světového šampiona Lukáše Sedláka ji ještě zvýraznilo, při pohledu do statistik to ale dlouho příliš vidět nebylo.

Za prvních 18 zápasů osmatřicetiletý forvard nasbíral 13 bodů (5+8), což rozhodně není špatná bilance. Při srovnání s dalšími extraligovými hvězdami to ale nestačilo ani na elitní desítku ligového bodování.

Do té Červenka vtrhnul až v neděli, a nutno říct, že ve velkém stylu. Na demolici Vítkovic (6:2) se podílel čtyřmi nahrávkami a podruhé po svém návratu ze Švýcarska zaznamenal v jednom zápase víc než dva body.

V neděli se podepsal i pod první gól obránce Michala Houdka v pardubickém dresu. "Góly nikdy nejsou jen o střelci, ale o práci celého týmu. U toho prvního bylo hodně důležité, že mi to Červus dal rychle rychle nahoru," chválil Červenkovu práci Houdek, který proti Vítkovicím odehrál první dvougólový zápas v extraligové kariéře.

Trenér Radim Rulík opomenul Červenku z první reprezentační akce. Zkušený útočník i proto bude moci zůstat v Pardubicích a pokračovat v aklimatizci na nové prostředí.

I když… Zápas s Vítkovicemi naplno ukázal, že Červenka už moc času na další sehrávání nepotřebuje. Díky své hokejové chytrostí se novému týmu a nové soutěži dokázal přizpůsobit relativně rychle.

Díky Andreji

V Pardubicích ještě zůstaneme, protože je kolem nich stále velmi rušno. A to nejenom na ledě. Po příchodu Jakuba Zbořila se začalo spekulovat o tom, že by klub mohl opustit jiný bek se zkušenostmi z NHL –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Andrej Šustr.

Zákulisní informace se potvrdily v neděli před zápasem s Vítkovicemi, kdy vedení klubu do světa vyslalo jednoznačnou zprávu. "Bohužel si to nesedlo," zmínil sportovní manažer Dynama Petr Sýkora.

Šustr do Pardubic přišel jako velká posila obranných řad před startem aktuální sezony, spojení s Dynamem ale nevyšlo. Bek, který v součtu základní části a play off odehrál přes 400 zápasů v NHL a poslední ročník strávil v německém Kolíně nad Rýnem, nepřesvědčil herně ani čísly. I proto jeho první extraligové angažmá skončilo už po 16 duelech.

"Takový je hokej," posteskl si někdejší reprezentant. I přes brzký konec ale z Dynama neodešel ve zlém. "Chtěl bych poděkovat fanouškům za skvělou atmosféru na zápasech doma i venku a také všem spoluhráčům za ty tři měsíce. Děkuji i vedení za možnost zde hrát a férový přístup. Vše jsme si vysvětlili a rozloučili se v dobrém," přiznal.

Šustrovým posledním zápasem v červenobílém tak byl nevydařený duel v Mladé Boleslavi. Dynamo v něm prohrálo 1:5 a přišlo o jedenáctizápasovou bodovou sérii. Šustr na sebe navíc upozornil velkou chybou před prvním gólem Bruslařů, kdy nevydařenou rozehrávkou vyslal do stoprocentní šance Jana Závoru.

Dalo by se tak říct, že nevydařené angažmá "kluka z plakátu" skončilo symbolicky. Boleslav na koně dostal a sám z něho spadl. Šustr se tak v neděli dočkal rozloučení, které se v Česku v posledních letech příliš nenosí: "Díky, Andreji!"