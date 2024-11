Můj nejlepší zápas v nároďáku. Ukázali jsme, že jsme fakt silný tým, uvedl dvougólový Gazda

Dvěma góly pomohl k vítězství českých hokejistů nad Švédskem v úvodním utkání turnaje Karjala v Karlových Varech obránce Daniel Gazda (27). Vyrovnal tím svou bilanci z předchozích 13 zápasů v národním týmu, v kterých skóroval dvakrát. Odchovanec Zlína, který v létě zamířil z Komety Brno do Ilvesu Tampere, potvrdil, že takto podařený zápas v reprezentaci ještě nesehrál.

"Je to tak, můj nejlepší zápas v nároďáku," řekl Gazda novinářům. V minulé sezoně si v 52 zápasech základní části extraligy vytvořil osobní rekord se 17 góly. V Ilvesu v 16 duelech skóroval čtyřikrát. "Snažím se svou střelu každodenně pilovat, v zápasech ji využívat a dneska jsem k tomu měl možnosti. Loni jsme začínali taky spolu (s Filipem Pyrochtou) a úplně nám to nevyšlo. Jsem rád za druhou šanci, že jsme si teď vyhověli. Snad na ten výkon navážeme."

V čase 7:02 otevřel skóre a v 38. minutě zvýšil na 4:1. "Oba góly byly důležité. Vždycky je lepší v zápase vést. Je příjemné začít sezonu vítězně," pochvaloval si Gazda. Český tým byl sice ve druhé třetině pod tlakem, ale udržel tříbrankový rozdíl. "Ukazuje to, že jsme fakt silný tým, že si dokážeme poradit i se situacemi, když jsme pod tlakem. Bylo rozhodující, že nám Švédové ve druhé třetině nedali víc gólů."

Před úvodním gólem Gazda potrestal chybnou rozehrávku Victora Söderströma. "Ono to vypadá jako pěkný námaz, ale ze svých zkušeností z pozice obránce vím, že takové situace nejsou jednoduché. Když je moc hráčů ve středním pásmu, blbě se to čte. Své zkušenosti z té druhé strany jsem teď trochu využil. Věděl jsem, že mi to přistane na hokejce," podotkl Gazda. Na hattrick v zápase nemyslel. "V nároďáku se víceméně pořád beru za nováčka, mám v něm odehráno jen pár zápasů."

Užil si atmosféru před 5738 diváky v KV Aréně. "Po dlouhé době to bylo super, do Česka jsem se moc těšil. Ve Finsku je to jiné," porovnal Gazda.