Nástup byl výborný. Kacetl? Vážně dobrý výkon, chválil po výhře nad Švédskem trenér Rulík

Kouč hokejové reprezentace Radim Rulík (59) mohl být po prvním vystoupení národního týmu v nové sezoně spokojený v mnoha ohledech. Vítězství v Karlových Varech nad Švédy 5:2 si jeho svěřenci zajistili skvěle odehranou první třetinou, kterou vyhráli 3:0. Právě tuto část také vyzdvihl v rozhovoru s novináři. Potěšily ho i gólové příspěvky obránců, proměněná přesilovka či výkon debutujícího gólmana Ondřeje Kacetla (34).

"Jsem rád, že jsme sezonu začali vítězstvím. Ať už bychom hráli s kýmkoliv, bylo to doma. Je skvělé, že jsme to takhle zvládli. I pro tu atmosféru v týmu. Chceme mít tu atmosféru vždy co možná nejlepší a tohle vítězství tomu pomůže," uvedl Rulík.

Pochvaloval si výborně odehranou úvodní část. "První třetina určitě rozhodla. Nástup byl výborný. Myslím si, že takhle se prezentovat v domácím prostředí je skvělé. Hráli jsme výborně, určovali jsme tempo hry. Byli jsme na puku, Švédové jenom bránili a měli snad jen jedinou střelu. A my jsme byli odměnění góly. Dát tři góly v jedné třetině na téhle úrovni není úplně běžné. Vyústilo to z toho, jak jsme byli aktivní a jakou jsme předváděli hru," poznamenal Rulík.

Dalším klíčovým faktorem podle něho bylo, že přestože Švédové vyhráli druhé dějství na střely na branku 16:4, domácí udrželi tříbrankové vedení. "Oni přidali a začalo se to překlápět. Švédové byli jednoznačně lepší ve druhé části, ale uhráli jsme ji vyrovnaným skóre 1:1. Toho si hodně cením, protože to není jen o té ofenzivě. Musí to být vyvážené a v defenzivě zahráli hráči velmi obětavě," řekl Rulík.

"Třetí část byla vyrovnaná. Věděli jsme, že Švédové budou víc riskovat a budou se snažit jít na kontakt. Tři minuty před koncem šli do power play, my jsme se ale dobře pohybovali v pásmu, tam jsme jim, myslím, moc šancí nenabídli. A dali jsme gól do prázdné branky," dodal Rulík.

Statistiky zápasu. Livesport

Ve slušně hraném duelu bylo jen po dvou vyloučených na obou stranách. Jednu přesilovku ze dvou ale český tým dokázal přetavit v gól, když Pavel Kousal v 17. minutě zvýšil na 3:0. "Na to, že hráči nehrají spolu, prvně se potkají a potrénují spolu tři dny… Když se pak přesilovka promění, je to samozřejmě bonus. Jsem rád, že se to podařilo," pochvaloval si Rulík.

O tři góly se postarali obránci. Daniel Gazda skóroval dvakrát, jeho parťák v obraně Filip Pyrochta jednou. "Samozřejmě je to super, i když nerozlišujeme, zda skórují obránci nebo útočníci. Ale máme dobré beky, kteří trefují branku, což je strašně důležité. Hlavně Daniel Gazda je v tom výborný. Snažíme se ale celkově zapojovat beky do té útočné fáze, z toho vyústily tři branky. Takže super," konstatoval Rulík.

Jen slova chvály měl i pro gólmana Kacetla. "Jsem s jeho výkonem velmi spokojený. Myslím si, že to zvládl výborně. Byly tam i nebezpečné šance, při přesilovce Švédů takové ty krosové přihrávky a voleje, ale on to všechno měl. Podal velmi dobrý výkon," řekl Rulík.

"On tím, co má za sebou, všechny ty bitvy play off, extraligová finále, čtyři tituly s Třincem – což je neuvěřitelné – je mentálně silný. Tohle nemůže zvládnout gólman, který nemá mentální sílu. On si ji vybudoval, má jí a v tomhle ohledu jsme mu jednoznačně věřili. Samozřejmě jsme nevěděli, v jaké formě a jakém rozpoložení přijede, ale myslím, že si sem nijak nepřenesl, že Třinci to teď úplně nejde. Podal vážně výborný výkon," dodal na Kacetlovu adresu.