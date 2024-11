Ve Švýcarsku si pořád zvykám, říká Zohorna. To, co předvádí Vožuch s Honzou Kovářem, je pecka

Hokejový útočník Radim Zohorna dostal pozvánku do národního týmu hned na první akci v nové sezoně, kterou je turnaj Karjala v Karlových Varech a Helsinkách. Výrazně tomu napomohl jeho přesun ze zámoří do Lugana. Novinářům řekl, že při svém prvním evropském angažmá mimo extraligu si ještě pořád zvyká na specifika švýcarské nejvyšší soutěže.

Zohorna se upsal Luganu v létě po více než třech sezonách odehraných v zámoří. "Je to úplně jiná liga, hraje se tam úplně jinak i v porovnání s Českem. Myslím, že Švýcarsko je hodně specifické a doteď s tím nejsem stoprocentně sžitý, jak tam všechno funguje a jak se tam hraje. Ještě mi to bude chvilku trvat," uvedl.

Kvalitu soutěže, která šla zejména v posledních letech strmě vzhůru, pocítil osmadvacetiletý rodák z Havlíčkova Brodu ihned. "Je hodně patrné, že tam působí hráči ze zahraničí. Pak dost záleží na tom, jaké máte v týmu Švýcary. Když máte kolem sebe dobré Švýcary, je to hodně znát," řekl Zohorna.

V dresu Lugana dosud odehrál 14 utkání a připsal si sedm bodů za tři góly a čtyři asistence. "Hraje se mi dobře, jen nedělám tolik bodů, kolik bych asi dělat měl. Šance přitom mám. Ale nedaří se nám celkově jako týmu. Po reprezentační pauze to snad bude lepší," přál si Zohorna, jehož týmu patří mezi 14 účastníky desáté místo, poslední postupové do vyřazovacích bojů o titul.

Návod, jak se prosazovat více, by mohl během turnaje Karjala získat od Daniela Voženílka, který hájí barvy Zugu, vládne střelcům švýcarské ligy a v bodování je druhý. "No to bych potřeboval," smál se Zohorna. "Vožuch na co sáhne, tak je z toho gól, nebo bod. Taky jsem se ho hned ptal, zda se trochu nezbláznil, co tam dělá. Jsem ale samozřejmě rád, že se oběma klukům z Zugu - tedy i Honzovi Kovářovi - takhle daří. To je pecka," řekl Zohorna. Zkušený Kovář je v bodování čtvrtý. "My se Sekem (Jiří Sekáč) musíme v Luganu trochu přidat," dodal.

V zámoří strávil více času na farmě v AHL, ale i tak stihl 68 startů v NHL. "Nevím, zda mi to nějak hrozně pomohlo, že bych se stal lepším hráčem, těžko říct. Určitě mě to ale změnilo po stránce psychické. Nebylo to vůbec jednoduché. Třeba když pendlujete mezi farmou a prvním týmem, to není snadné. Ale jsem za tu zkušenost rád," ohlédl se za působením v zámoří.

Kapitolu s názvem NHL ještě neuzavřel. "Právě proto jsem podepsal v Luganu a jen na rok, abych mohl mít šanci se do Ameriky vrátit. Určitě jsem na zámoří nezanevřel. Uvidíme v průběhu sezony, jak to dopadne," uvedl Zohorna. O návratu do Česka nepřemýšlí.

Před domácím světovým šampionátem byl v týmu na nepovedené generálce v podobě Českých hokejových her v Brně, ale nominaci na zlaté mistrovství světa si nevybojoval. "Nevyšlo to s účastí na mistrovství světa, ale to už neřeším, to jsem dávno hodil za hlavu. Jsem rád, že jsem zase zpátky," prohlásil Zohorna.