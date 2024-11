Pyrochta po prvním reprezentačním gólu: Noční můry jsou pryč, na tohle jsem dlouho čekal

Na 35. pokus se ve čtvrtek v úvodním utkání nové reprezentační sezony proti Švédsku dočkal prvního reprezentačního gólu hokejový obránce Filip Pyrochta (28). Na začátku 11. minuty zvýšil střelou od modré čáry na 2:0 a podpořil výborný vstup českého týmu do utkání. V rozhovoru po zápase nijak netajil, jak moc ho premiérový zásah v barvách národního mužstva zahřál u srdce.

"Myslím, že to bylo vidět, jakou jsem měl radost. Byla to obrovská euforie. Čekal jsem na to dlouho, mám za sebou hodně zápasů bez gólu. Jsem moc rád, že si to mohu odškrtnout, protože tohle mi chybělo. Už jsem nad tím často přemýšlel a měl trochu noční můry, že jsem měl už dost příležitostí, ale dosud jsem nevsítil branku. Jsem za to hrozně vděčný a posílám to domů rodině," řekl Pyrochta.

Výši zápisného za premiérovou trefu krátce po utkání netušil. "To nevím. A ani to nechci vědět," smál se Pyrochta. "Snad mě kluci nějak nepřekvapí."

Právě parádní nástup do zápasu byl nakonec klíčový pro výhru 5:2. "I po zápase trenér přišel a říkal, že první třetina byla excelentní. Druhá už byla horší, tam bylo jasné, že musíme zabrat víc, protože jsme je nechali nadechnout. Ve třetí jsme si to vzali zpátky. V kabině ale zaznělo, že jsme zaslouženě vyhráli, s tím souhlasím. Musíme se od toho odpíchnout a příště hrát stejně," uvedl Pyrochta.

Ke gólu mu dost možná pomohlo i lepší psychické rozpoložení vyplývající z výkonů, které zatím v extraligové sezoně podává Mladá Boleslav. "Musím říct, že jsem určitě přijížděl s jinou náladou než minulý rok, kdy to bylo takové, jaké to bylo. V Bolce si toho strašně vážíme, že nám to teď šlape. Doufám jen, že během té reprezentační pauzy neusneme a bude to takhle pokračovat i dál," přál si Pyrochta.

Dnes vytvořil mimořádně produktivní obrannou dvojici s Danielem Gazdou, který skóroval dokonce dvakrát. "Sedlo si to dobře... Ale musím vyzdvihnout Gazdiče, protože má skvělou střelu a je vidět, že je ofenzivně laděný. Dneska byl skvělý a těmi góly nám strašně pomohl. Protože když dával na 4:1, Švédové měli ve druhé třetině velkou převahu. Zase to uklidnil, mohli jsme si zase hrát to svoje a zaslouženě jsme to dotáhli do vítězného konce. S ohledem na vývoj hry to bylo hodně důležité," podotkl Pyrochta.

Spolupráci s bekem Ilvesu Tampere si po všech stránkách pochvaloval. "Navzájem jsme si pomáhali, mám rád, když se mohu na svého parťáka spolehnout, že i sám vyveze puk a dobře rozehraje. Přesně tohle mi vyhovuje," prohlásil Pyrochta.

Přiznal, že i když na to nikdo příliš nemyslel, bylo svým způsobem zavazující hrát první zápas v nové reprezentační sezoně doma v rolích úřadujících mistrů světa. "Nikdo o tom nemluvil. Ale i když jsme mohli být v klidu, někde v hlavách to určitě bylo, že budeme chtít vstoupit dobře do nové sezony a navázat na to, jak tu předchozí kluci zakončili. Soustředili jsme se ale hlavně sami na sebe a svůj výkon," řekl Pyrochta.