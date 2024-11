Nechal jsem tam všechno. První třetina? Díval jsem se jako fanoušek, smál se debutant Kacetl

Po všech stránkách zajímavou premiéru v dresu hokejové reprezentace prožil ve čtvrtek brankář Ondřej Kacetl. V duelu se Švédy v Karlových Varech debutoval ve 34 letech. Za první třetinu si při převaze českého týmu připsal jediný zákrok, ve druhé čelil naopak přívalu 16 střel. Měl ale především radost, že pomohl mužstvu k výhře (5:2).

Zkušený gólman je vyhlášený tím, že to nejlepší ze sebe dokáže vždy dostat v play off. Také díky němu je Třinec v posledních letech hegemonem extraligy. Kacetl mu dopomohl k posledním čtyřem titulům. A dnes to na západě Čech vypadalo, že si přivezl formu z vyřazovacích bitev.

"Těžko říct, ať posoudí někdo jiný. Nechal jsem každopádně v brance všechno. Jen škoda dvou inkasovaných gólů, hlavně toho prvního. Počítá se ale vítězství, za které jsem strašně rád," řekl Kacetl novinářům.

První třetina se hrála na jednu branku, Češi ji vyhráli 3:0 a Kacetl měl po jejím skončení na kontě jediný zákrok. "I kdyby nebyl takový poměr zákroků, bude zápas těžký, protože byl první v národním týmu. Kluci mi ale pomohli. První třetinu jsme hráli krásně, díval jsem se jako fanoušek na tribuně," ocenil výkon spoluhráčů.

Od druhé části to byl ale on, kdo si vysloužil hlavní pozornost. V prostřední třetině na něho mířilo 16 střel. "Od druhé části už to pak Švédové roztočili, takový je úděl brankáře. Pamatuji si na Dostyho (Lukáše Dostála), který ve finále mistrovství světa taky moc práce neměl, pak vytáhl perfektní zákroky. Koncentrace musí být celý zápas, potřebujete se soustředit na každý puk," zdůraznil Kacetl.

I přes své obrovské zkušenosti pociťoval před zápasem nervozitu. "Samozřejmě trochu byla, nebudu lhát, ale snažil jsem se na ni nemyslet a chytat, jak kdyby šlo o zápas extraligy. Můžu se ohlédnout a říct si, že to bylo super," řekl Kacetl. Pomohl ji setřást i díky rychle nabytému náskoku. "Určitě se chytá líp, bylo to fajn, ale musel jsem se pořád koncentrovat. Ty tři góly ale určitě pomohly," podotkl Kacetl.

Snažil se hodně komunikovat s hráči před sebou. "Držel jsem se stylu, kterým chytám v extralize a který mě zdobí, což je křičení na hráče, pomoc v komunikaci. Aby věděli, jestli mají čas, nebo naopak hráče na sobě. Myslím si, že jsou za to rádi, zatím jsem neslyšel nikoho, komu by to vadilo. Fungovalo to," pochvaloval si Kacetl.

Oproti domácí nejvyšší soutěži ale viděl velký rozdíl ve hře. "Všechno je rychlejší, hráči chtějí být na puku. Náš styl je takový, že se snažíme kotouč dostat rychle od hokejky. Tady naopak. Pro gólmana je těžší hlavně clonění před brankou, v čemž byli Švédi dobří. Naznačili střelu, zase se pohybem utrhli... Celý zápas jsem hledal puky, které jsem neviděl, některé pochytali kluci. Vyšlo to," řekl Kacetl.

A jak si užil atmosféru v zaplněné karlovarské aréně? "V zápase si nedokážu atmosféru moc užívat. Samozřejmě byla výborná, o komerční přestávce jsem se trošku podíval, ale jinak jsem se soustředil na zápas. Moc se nevěnuji okolí. Když se hrálo se Spartou sedmé semifinále, byla také skvělá atmosféra, ale já jsem si ji neužil," připomněl Kacetl vypjaté duely play off minulé extraligové sezony.