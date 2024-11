Že jsme začali stejně jako vloni? Nezlobil bych se i za stejný konec, řekl kapitán Flek

Zcela shodným výsledkem jako na začátku minulé sezony, kterou završili ziskem titulu mistrů světa, vstoupili čeští hokejisté i do té nové. V úvodu turnaje Karjala porazili po roce Švédsko znovu 5:2, jen tentokrát na domácí půdě, zatímco loni při premiéře kouče Radima Rulíka (59) triumfovali na ledě soupeře ve Växjö. Útočník Jakub Flek (31) v rozhovoru s novináři vyjádřil přání, aby měla také stejný konec.

Také loni v listopadu měli čeští hokejisté skvělý vstup do zápasu. Vyhráli tehdy první třetinu 4:0, tentokrát stihli v Karlových Varech tři góly. "Vzpomněl jsem si na to hned po utkání," přikývl s úsměvem Flek. "Také tehdy jsme sezonu začínali se Švédskem, bylo to se stejným výsledkem i téměř stejnou první třetinou, když jsme na ně vlítli stejně jako nyní. Kdyby ta sezona národního týmu také stejně skončila, asi bych se nezlobil," dodal jednatřicetiletý hráč.

Na západě Čech vedl tým do boje v roli kapitána. A jako jeden z členů vítězného týmu z domácího mistrovství světa si mohl naplno připomenout květnový zlatý triumf z Prahy, když zaplněné publikum KV Areny přivítalo Rulíkův výběr skandováním "mistři, mistři". Ještě před utkáním byl uprostřed ledové plochy vystavený pohár šampionů. "Ty vzpomínky se vracejí často. A budou tam asi už navždy," řekl Flek.

"Samotný nároďák je obrovská čest. Navíc, když vám trenéři svěří tu úlohu kapitána. Už jsem kapitánem v národním týmu byl a tu čest už jsem měl, ale jsem strašně rád, že jsem měl tu možnost znovu teď v Karlových Varech a dotáhli jsme to do vítězného konce," doplnil Flek ke své roli.

Výkon mužstva ho hodně potěšil. "Chtěli jsme mít dobrý úvod a myslím, že jsme to splnili na 120 procent, protože ta první třetina byla z naší strany, řekl bych, až úžasná, famózní. Druhá byla trošku horší, aktivitu převzal soupeř a ta 'dlouhá' střídačka nám moc nesvědčila, v několika pasážích nás tam zavřeli, ale těch 3:0 po první třetině bylo úžasných a hodně nám to pomohlo. I když byla druhá třetina trochu slabší, celkově mám obrovskou radost z toho, jaký výkon jsme předvedli," uvedl Flek.

Ve třetí třetině spálil za stavu 4:2 obrovskou šanci, když po parádní nahrávce beka Daniela Gazdy zakončil zblízka jen do tyčky. Právě Gazdovi svým selháním pomohl k jeho druhému gólu večera, neboť ten už se o pár sekund později prosadil. "Já jsem mu to potom říkal, že jsem jen chtěl, aby dal ještě druhý gól, proto jsem nechal napoprvé vyniknout pravou tyčku švédské branky. Věděl jsem, že to tam pak uklidí, takže to bylo schválně," líčil s nadsázkou Flek.

Sám se pak ale také dočkal, když po nahrávce Daniela Voženílka zakončil hodně dlouhý pobyt na ledě trefou do prázdné branky Švédů. "Bylo to po strašně dlouhém střídání. Jako pravé křídlo jsem to měl na střídačku daleko, ale nechtěl jsem utíkat z ledu, abych to tam neotevřel. Proto jsem zůstával na ledě. Soupeř byla ale dlouho na puku a přiznávám, že už jsem tam mlel z posledního," řekl Flek.

"Pak když tam 'Vožuch' zblokoval puk, už jsem zvedal hokejku, že pojedu na střídačku. Ale potom jsem viděl, že se mu to dobře odrazilo zpátky k němu, posbíral jsem zbytky sil a nakopl to dopředu. On mi krásně dal, neukvapil se a pak jsem trefil prázdnou branku, což mi letos jde," popsal Flek.

Rozjásal tak karlovarské publikum. Pro místní zůstal velkým oblíbencem, ačkoliv už třetí sezonu obléká dres brněnské Komety."Vzpomínky na působení tady se vracejí každý zápas i třeba v extralize. Prožil jsem tady přece jen deset krásných let. Karlovy Vary jsou pořád mým domovem, máme tady s rodinou zázemí, moje přítelkyně také pochází z Varů, trávíme tady i léto, takže se sem moc rád vracím a zápas tady je pro mě vždy trochu speciální," řekl Flek.