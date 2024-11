Proti Finsku i s nováčkem Kalusem. Chceme dát šanci všem hráčům, vysvětluje Kalous

Čeští hokejisté touží ve druhém utkání na turnaji Karjala ještě vylepšit povedený výkon z Karlových Varů, kde zejména díky výborné první třetině porazili Švédsko 5:2. Po dnešním přesunu do Helsinek vyzvou v sobotu domácí Finy a čeká je tak první konfrontace s týmem, který od této sezony vede nově Antti Pennanen, jenž nahradil velmi úspěšného Jukku Jalonena. Jak uvedl v rozhovoru s médii po příletu do finské metropole asistent Jiří Kalous (59), trenéři chtějí v podání svých svěřenců vidět aktivní hru nejen v úvodním dějství.

"Jestli se nám něco nelíbilo – nebo řekněme, že se tolik nepovedlo – to byla druhá třetina. V té nás Švédové začali přehrávat, trošinku jsme upustili od aktivní hry z první části a doufám, že na to si dáme pozor," řekl Kalous.

Finové pod novým koučem začali úspěšně, když přes dvoubrankové manko vydřeli výhru 3:2 v prodloužení nad Švýcary. "Jsme samozřejmě zvědaví, s čím nový trenér přijde. Nějaké změny po těch šesti letech asi budou. O Finech víme, že je tam snad pět olympijských vítězů, řada mistrů světa, někteří i vícenásobní. Je to velice kvalitní tým a my se na konfrontaci těšíme, protože tam se potom odkrývají kvality našich hráčů a nám to hodně napovídá," podotkl Kalous.

Předchozí vzájemné zápasy. Livesport

Pennanenův rukopis ale pro trenérský štáb národního mužstva není neznámý. Minulou sezonu navíc pod jeho vedením působili ještě na klubové scéně brankář Jakub Málek s útočníkem Petrem Kodýtkem. "My jsme během minulé sezony byli shodou okolností během inspekční cesty i na utkání Ilvesu, takže jsme je viděli hrát a způsob té hry byl opravdu velmi aktivní a hráči zůstali aktivní po celých 60 minut. Myslím, že u národního týmu to bude velmi podobné," uvedl Kalous.

Sestavu mají trenéři již dopředu před zahájením turnaje připravenou vždy na každý daný zápas. Do té pro sobotní zápas nemuseli zasahovat. "Jedeme podle plánu. Chceme dát určitě šanci všem hráčům, chceme je prostřídat, aby to vyšlo pro každého na dva až tři zápasy," řekl Kalous.

Reprezentační premiéra čeká vítkovického útočníka Marka Kaluse. Do herního systému tak budou trenéři v čele s Radimem Rulíkem zapracovávat dalšího nového hráče. "Pro nás je to hodně důležité, protože chceme ty hráče poznat do hloubky v rámci možností, byť dva zápasy toho tolik nenapoví. Nicméně sledujeme velmi pozorně, jakým způsobem jsou hráči schopní reagovat na pokyny a jak vnímají náš systém. Je to jedna z hlavních věcí, proč zkoušíme nové hráče na Euro Hockey Tour," řekl Kalous.