Jeřábek si po osmi měsících znovu zahrál. Jako bych šel poprvé do školy, řekl

Po téměř osmi měsících vyrukoval třinečtí hokejisté na soupeře s Jakubem Jeřábkem (33) v sestavě. Zkušený obránce, který utrpěl začátkem března zlomeninu lýtkové a holenní kosti, dostal minulý týden od lékařů zelenou. V zápase Ligy mistrů nastupoval ve čtvrté obranné dvojici a radoval se z výhry 7:3 nad Osvětimí i postupu do osmifinále play off.

"Bylo to trochu, jako bych šel poprvé do školy," přiblížil Jeřábek novinářům. "Ale kluci mi pomohli a snažil jsem se připravit, jak nejlépe to šlo. Rutina asi bude jiná, ale postupem zápasu jsem se cítil lépe a doufám, že to bude ještě lepší," pokračoval.

Jeřábek už při návratu do tréninkového procesu pronesl, že se bude řídit názory lékařů. Po poslední kontrole získal svolení hrát. "Ale zase nejsem takový blázen, abych šel hrát, kdybych se na to sám necítil. Liga mistrů, extraliga, na takové soutěže musí být člověk stoprocentně ready. A to jsem chtěl být. Jsem rád, že jsem si to mohl takto osahat. Uvidíme, co bude dál," vysvětlil.

Jeřábek strávil na ledě šestnáct minut a pochvaloval si, že noha zatížení zvládla. "Na tréninku můžete jezdit, jak chcete, dáte si tři čtvrtě hodiny bazén, ale ten zápas nenahradí nic. A čím je člověk starší, tím to cítí ještě více," upřesnil třiatřicetiletý obránce. "Musím ale říct, že jsme si na nohu ani nevzpomněl. Byla skvělá atmosféra díky oběma kotlům, zápas mě vtáhl," podotkl.

Statistiky utkání. Livesport

Jeřábkovi také pomohl bleskový vstup Ocelářů. "Jak se říká, než jsem vůbec stačil jít na led, tak jsme vedli (ve čtvrté minutě) 3:0. Pak na nás bylo vidět, že jsme byli silní na puku, dělali jsme dobré jednoduché věci a to pomohlo i mně, abych se do toho začlenil," řekl Jeřábek, který trefil v první třetině tyčku.

Další zápas hrají Oceláři tento pátek v Pardubicích. Právě ve vzájemném duelu se zranil. "Je to taková ironie... S trenéry se domluvíme. A kdybych tam nastoupil, tak co. Pardubicemi to v uvozovkách skončilo, tak to jimi zase začne. Neřeším to," uzavřel.