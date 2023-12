Majitel Pardubic Dědek požaduje v LM kontumaci a kritizuje sudí: Jejich výkon byl ostudný

Vedení extraligových Pardubic požaduje kontumaci prvního zápasu čtvrtfinále play off hokejové Ligy mistrů proti finskému týmu Lukko Rauma. Majitel Dynama Petr Dědek (49) v rozhovoru pro web iSport.cz uvedl, že soupeř podle Východočechů udělal nepovolenou změnu na zápasové soupisce. Pardubice středeční utkání prohrály 4:6, odveta se hraje v úterý.

"Došlo ke změně v zápise a Lukko ji nenahlásilo na Ligu mistrů, ani nám. My jsme tuhle věc hledali v řádech soutěže, kde nic takového není. Soutěž se tím musí zabývat, došlo k chybě a my tenhle krok považujeme za zmatečný. Zápas by měl být kontumovaný," řekl Dědek. Přímo na stadionu utkání sledoval i šéf soutěže Martin Baumann, kterého představitelé vedoucího týmu české extraligy o svém požadavku osobně informovali.

Dědek byl vedle toho rozladěný i z výkonu rozhodčích v čele s hlavními Michaelem Tscherrigem a Stefanem Hürlimannem, kteří podle něj hrubě ovlivnili zápas.

"Myslím, že to viděli všichni, jejich výkon byl na čtvrtfinále Ligy mistrů ostudný. Sem tam se stane, že něco přehlédnete. Ale když přijede náš kapitán k rozhodčímu s roztrženým rtem, zeptá se ho, proč nepískl faul, slyší, že tam nic nebylo. Po zápase se přišel omluvit, že udělal chybu, protože jsme měli mít čtyři minuty přesilovku. Jsem z toho rozladěný, ale tam těch nepřesností bylo tolik...," uvedl Děděk.

Řadu chyb podle něj viděl i Baumann. "Volal od nás do centrály Ligy mistrů, kde mu potvrdili, že chyby tam jsou. Jenže co on s tím udělá, nic. Sám z toho byl nešťastný, spočítal asi sedm hrubých chyb," řekl Dědek, jenž ale zároveň uznal, že Dynamo do zápasu vstoupilo špatně. V 17. minutě domácí prohrávali již 0:4. "Zaplaťpánbůh se na konci podařilo snížit a kluci si dali šanci i do odvety. Prohrát 4:6 znamená, že jsme pořád ve hře," dodal Dědek.