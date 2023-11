Chtěli jsme jít dál. Bohužel se nám to nepovedlo, mrzela Stránského remíza v Pardubicích

Chtěli jsme jít dál. Bohužel se nám to nepovedlo, mrzela Stránského remíza v Pardubicích

Pardubičtí hokejisté si dvoubrankový náskok z prvního zápasu ve Finsku nenechali vzít a po domácí remíze s Ilvesem Tampere 2:2 postoupili do čtvrtfinále Ligy mistrů. Finský celek se čtyřmi českými hráči v kádru v evropské soutěži končí. Jak řekl novinářům jeden z nich Šimon Stránský (25), pro tým je to zklamání, protože po postupu hodně toužil.

Finský celek, který byl v Česku od neděle, odjížděl hodně zklamaný. "Chtěli jsme jít dál, soutěž nabírá vážnost po celé Evropě. Týmy se chtějí ukázat a postoupit dál. Bohužel se nám to nepodařilo. Věřili jsme, že gól dáme. Šance jsme měli, hráli jsme dobře, je to škoda," litoval Stránský.

Hosté v Pardubicích dvakrát vedli, ale dalšího gólu už se nedočkali. "Za příznivého stavu 1:0 a 2:1 jsme věděli, že stačí dát jeden gól a bylo by srovnáno. Pardubice by tím mohly být nervóznější, ale bohužel se nám to nepovedlo," uvedl Stránský.

Jako klíčová se v celém dvojutkání ukázala nakonec výhra Pardubic ve Finsku 3:1. "Myslím, že i první zápas byl vyrovnaný. Pardubicím tam spadly góly, pak si to jako zkušený tým podrží. V obou zápasech se hrál hezký hokej, je to dobrá zkušenost pro oba celky," poznamenal Stránský.

V nedávné reprezentační pauze si jeho čeští parťáci z Ilvesu zahráli za národní tým, sám pětadvacetiletý forvard v nominaci chyběl. "Chtěl bych tam být taky, ale forma nebyla taková. Dostali jsme volno, tak jsem se podíval na pár dnů domů," připomněl Stránský, vedle něhož hájí klubové barvy brankář Jakub Málek, obránce Dominik Mašín či další útočník Petr Kodýtek.

"Je to fajn, vždy to je v cizině potom snazší. Chodíme spolu na jídlo, hrajeme karty na cestách na zápasy. Všichni si rozumíme," těšilo Stránského.