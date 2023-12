Pardubice v LM doplatily na mizerný začátek, v prvním čtvrtfinále nestačily na Lukko 4:6

Kim Nieminen z Lukka právě překonal pardubického Romana Willa v úvodním zápase čtvrtfinále play off hokejové Ligy mistrů.

Pardubice prohrály v prvním zápase čtvrtfinále play off Ligy mistrů s finským týmem Lukko Rauma 4:6 a vzdálil se jim postup mezi čtveřici nejlepší týmů soutěže. Dynamo doplatilo na nepovedený vstup do utkání, v 17. minutě prohrávalo už 0:4. Poté se domácím povedlo zápas alespoň zdramatizovat Odveta se bude hrát na severu Evropy v úterý 12. prosince.

Zápas nezačal pro Pardubice vůbec dobře. Už po 96 sekundách se prosadil Almari a poprvé překonal brankáře Willa. Vzápětí hráli hosté přesilovku, kterou za 26 sekund využili, poté co s dorážkou do odkryté branky uspěl Tieksola. V 10. minutě už to bylo 0:3, protože chybnou rozehrávku Dynama potrestal Nieminen. V pardubické brance Willa nahradil Klouček.

"Začátek zápasu nám nevyšel. Tahali jsme za kratší konec, vypadli jsme z tempa a soupeř byl ve všech aspektech lepší. Byl rychlejší, důraznější, lépe kombinoval. Proti takovému soupeři se výsledek špatně obrací na naši stranu," řekl asistent trenéra Marek Zadina.

Ani druhý gólman Východočechů nevydržel dlouho bez inkasované branky, v 17. minutě se prosadil pohotovou tečí Fontaine. Pardubická korekce stavu následovala během přesilovky, v níž domácí skórovali dvakrát. Nejprve se prosadil osamocený Radil a potom přesnou střelou z mezikruží snížil na 2:4 Košťálek.

Ve druhém dějství hrál finský tým celkem třikrát v početní výhodě a těsně po vypršení druhé přesilovky se střelou z kruhu prosadil Westerholm. V další situaci ještě zazněla tyčka pardubické branky. Aktuálně devátý celek nejvyšší finské soutěže si dál hlídal náskok pro odvetu.

Pardubickou snahu nezužitkoval v přesilovce ani Zohorna, jehož dorážku Lebedeff chytil. V 54. minutě pak navíc skóroval Burke a Lukko vedlo opět o čtyři góly. Ale jen krátce, protože střelou z úhlu se prosadil Mandát. V 58. minutě ještě pardubickou ztrátu zmírnil Kousal.

"Super bylo, že jsme se vrátili do zápasu přesilovkovými góly, to byl impulz pro tým. Drželi jsme furt nějaký kontakt. Bohužel jsme dostali na 5:2 a potom na 6:2," řekl Zadina a ocenil, že ani poté Dynamo zápas nevzdalo a podařilo se mu snížit ztrátu. "Výsledek 6:4 je samozřejmě prohra, ale furt druhý zápas o něco hrajete. Připravíme se a budeme lepší," dodal spolupracovník Václava Varadi.

