Necítil se dobře, pak Tomášek potvrdil formu třemi góly. Třinci stačí málo, chválil soupeře

Útočník národního týmu a Färjestadu David Tomášek (28) potvrdil v úterním utkání Ligy mistrů proti Třinci vynikající střeleckou formu v úvodu sezony. Hattrickem, který završil vítězným gólem na 3:2 v prodloužení, položil Oceláře na lopatky i přesto, že se necítil úplně dobře. Uvedl to v rozhovoru pro web švédského klubu.

Mistr světa z květnového šampionátu v Praze podává na začátku nového ročníku výborné výkony. V sedmi zápasech švédské ligy nastřílel sedm branek a přidal šest asistencí. Aktuálně je nejproduktivnějším hráčem soutěže i jejím nejlepším střelcem. V Lize mistrů odehrál tři zápasy a i díky úternímu hattricku má na kontě čtyři branky.

Proti Třinci zařídil Tomášek do 26. minuty náskok 2:0, o výhře svého celku pak rozhodl v přesilovce po 79 sekundách prodloužení povedenou ranou bez přípravy. "Je to docela paradoxní, protože jsem se dnes necítil úplně dobře," přiznal po utkání Tomášek, jenž si na ledě výborně rozumí s parťáky Perem Aslundem a Joakimem Nygardem.

Právě Aslund mu skvostnou přihrávkou připravil první gól, Nygard asistoval u druhého a Aslund pak u třetího. "Při úvodním gólu mě Asa našel pěknou nahrávkou. U druhého tam byla dobrá clona," pochvaloval si Tomášek, jenž právě u druhého zásahu prokázal svoji pohodu. Místo původně avizovaného příklepu si ještě počkal na správný okamžik k zakončení a pak se prosadil střelou zápěstím.

Dlouho se zdálo, že dosavadnímu suverénovi Ligy mistrů budou jeho zásahy stačit, aby zůstal bodově stoprocentní. Jenže v čase 55:15 byl právě Tomášek jako jediný z domácích hráčů v celém utkání vyloučen kvůli sekání. "Myslím, že to bylo sporné," namítl Tomášek k prohřešku, který cestu Färjestadu za výhrou notně zkomplikoval. I proto, že v LM oslabení při dvouminutovém trestu pokračuje i po inkasovaném gólu.

Statistiky utkání. Livesport

"Když jsem byl vyloučený, tak jsem si myslel, že tenhle zápas i přesto nemůžeme prohrát. Že bychom neměli ztratit utkání, které jsme měli pod kontrolou. Ale je tu to pravidlo Ligy mistrů... Takže to musím vzít na sebe. A Třinci, který je mentálně hodně silný a má v týmu spoustu velmi zkušených hráčů, stačí opravdu málo. I proto se proti nim tak těžko hraje," ocenil Tomášek soupeře, s nímž sváděl líté boje již v extralize.

Andrej Nestrašil a Daniel Kurovský vyrovnali během jeho trestu na 2:2, ale právě Kurovský pak po 38 sekundách prodloužení zamířil na trestnou lavici. "Myslím, že to byla typická kompenzace," podotkl Tomášek. O dalších 41 sekund později slavil vítězný gól. "Samozřejmě bylo fajn vidět puk v brance. A po tom mém vyloučení to bylo přirozeně ještě o to lepší."