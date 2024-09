Třinec po porážkách zabral a porazil Hradec. Rozhodl Adámek, gól věnoval prababičce

Úřadující mistři v 6. kole Tipsport extraligy po třech těsných porážkách zabrali a porazili na domácím ledě Hradec Králové 4:1. Na výhře se podílel vedle jiných také obránce Marian Adámek (26), který vstřelil rozdílovou trefu celého utkání. Zaznamenal tak první přesný zásah v sezoně, který byl pro něho ještě navíc velmi speciální. Mohl ho totiž věnovat nedávno zemřelé prababičce.

Byla to vyrovnaná bitva, kterou zlomili Oceláři až ve třetí třetině. Za stavu 1:1 si ve 45. minutě vzal kotouč na hůl odchovanec třineckého hokeje Marian Adámek. Nejdříve se zdálo, že mu kotouč ujede, ale nakonec se jej zmocnil a přesnou ranou překonal Filipa Novotného.

"Měl jsem to na bekhend, ale poslal bych tam takovou žblabuňu, tak jsem to chtěl ulít ještě do strany. Když se to ke mně vrátilo, už jsem se nerozmýšlel a poslal to na branku," popsal svou premiérovou trefu v aktuální sezoně.

"Jsem rád, že jsem mohl týmu pomoct. Můj gól bych chtěl věnovat prababičce, která tři dny zpátky odešla do nebe. Tohle byl gól pro ni. Doufám, že se dívala," přiznal trochu dojatý šestadvacetiletý obránce Ocelářů. "Byla už hodně stará a byla spíše doma. Sledovala ale v televizi každý zápas, byla jedním z mých největších fanoušků. Měla hokej moc ráda," dodal Adámek na citlivé téma.

Třinečtí i díky němu dokázali vyhrát 4:1 a vydřít důležité body do tabulky po nepříliš vydařeném startu do sezony. "Není to úplně doladěné, pořád to pokulhává," přiznal autor rozdílové branky, podle něhož mají Oceláři stále na čem pracovat. "Poctivou prací se z toho jako vždycky můžeme dostat. musíme hrát poctivě dozadu, moc gólů nedostáváme. Z jednoduchých věcí si musíme pomoct vepředu, dát jeden dva góly. Ono si to postupem času sedne, bude to lepší a lepší," věří Adámek.

Střelci utkání. Livesport

Na domácí hokejisty čekal po utkání ještě jeden příjemný dárek. Prezident klubu Ján Moder jim předal v kabině pamětní hodinky a repliku Masarykova poháru. Na otázku, které z hodinek po pěti titulech Ocelářů nosí, odpověděl Adámek s úsměvem na tváři. "Ty hodinky, které se zrovna hodí. Podle outfitu," uzavřel třinecký obránce svůj čas v mixzóně.

