ŠESTKA: Šance pro Hertla a spol., zesláblé americké tenistky a španělský šlágr trpaslíků

Že se každý den nehraje finále mistrovství světa, neznamená, že by byla nouze o přitažlivé zápasy. To potvrdí každý správný sportovní fanoušek. Spíš má mnohdy opačný problém – aby mu žádný takový neutekl. Od této sezony v tom pomáhá speciální rubrika Livesport Zpráv. Na každý den od úterý do neděle vždy vybere jeden zajímavý duel, jenž by neměl z jakéhokoliv důvodu utéct pozornosti. Dohromady jich je šest – jako stěn na hrací kostce.

Úterý 7. listopadu

CZ Bělehrad – Lipsko

V Lize mistrů už mohou slavit postup první týmy, ve skupině G dokonce oba dva. Manchester City i Lipsko k tomu potřebují zvítězit nad outsidery. Těžší směna kyne na německý klub, jenž se představí na horké bělehradské půdě. Tamní Crvena zvezda se zatím gólově prosadila ve všech třech svých vystoupeních v soutěži, a to už hrála jak na Etihad stadium, tak na hřišti svého nynějšího soupeře.

Srbský šampion je zvyklý dávat góly, skóroval ve všech 17 utkáních této sezony a doma vyšel naprázdno naposledy před dlouhými 14 měsíci (v zápase Evropské ligy s Monakem). Lipsko by si ovšem mělo s výzvou poradit, i když momentálně prochází jistým útlumem a dvakrát po sobě prohrálo, aniž by dosáhlo branky. To se potřetí za sebou nestane a favorit si výhrou pojistí postup do další fáze. Z trefy se však budou v duelu radovat oba soupeři.

Středa 8. listopadu

San Jose – Philadelphia

V NHL si experti i fanoušci stále s větším opovržením ukazují na tým San Jose. Žraloci prohráli i svůj 11. zápas v sezoně, navíc jako první v historii soutěže utržili doma dvakrát po sobě 10brankový výprask. Skóre 12:55 je víc než děsivé. Černá série by nicméně nyní mohla skončit. Do SAP Center totiž přijede Philadelphia, která také není v nikterak oslnivé formě. Čtyři prohry z posledních pěti utkání hovoří jasně.

A co pro Flyers hůř, všechny přišly na domácím ledě. Naposledy s Los Angeles už tým ani neskóroval (0:5). Sharks na ně k tomu ve své aréně umějí, za uplynulých devět let tam s nimi nebodovali jedinkrát, z osmi zápasů vyhráli šest. A spoléhat budou na svého nejproduktivnějšího hráče Tomáše Hertla, jemuž se proti Flyers mimořádně daří. V minulých čtyřech startech s nimi posbíral devět bodů (6+3), včetně svého pátého hattricku v zámoří.

Čtvrtek 9. listopadu

West Ham – Olympiakos

Po polovině odehraného programu skupiny A Evropské ligy jsou v jejím čele fotbalisté West Hamu. Jenže to se může brzy změnit. Londýnský klub je totiž v posledních týdnech zcela z formy, mlhavé období projasnil jen skalp Arsenalu v Ligovém poháru. Nebýt jeho, tým s českými reprezentanty Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem už měsíc nezvítězil. V lize prohrál třikrát za sebou, naposledy s Brightonem vystřelil jen dvakrát na branku.

Zbylým nezdarem je porážka na půdě Olympiakosu Pireus, který byl před dvěma týdny lepší a hosté na konečných 1:2 snížili až v závěru. O nic lehčí to nebudou mít ani nyní v Londýně. Zvlášť když řecký velkoklub létá do anglické metropole rád. Arsenal tam zaskočil už třikrát po sobě a nebylo by překvapením, kdyby si nějaké body odvezl i ze stadionu Kladivářů. Venku ještě v sezoně nevyšel naprázdno, pravidelně střídá remízy a vítězství.

Pátek 10. listopadu

Česko – USA

Duelem dvou mocností ženského tenisu vyvrcholí program základní skupiny Billie Jean King Cupu. Z ní si postup dál zajistí jen vítězky, proto bude mít souboj s Američankami při předpokládaném vítězství Češek nad oslabenými Švýcarkami velký náboj. Ani zámořský tým však nedorazil do Sevilly v plné síle, naopak. V sestavě chybějí dvě nej hvězdy – finalistka Turnaje mistryň Jessica Pegulaová kvůli únavě a semifinalistka Coco Gauffová pro zranění.

To je jasný signál pro výběr kapitána Petra Pály, jenž se s Američankami utkal i loni a porazil je i s Gauffovou v sestavě. V Glasgow ji před rokem senzačně přehrála ve dvou setech Kateřina Siniaková. Vzhledem k ústupu ze slávy Danielle Collinsové, která má v poslední době smůlu na los a spadla z elitní desítky až mimo padesátku, je pilířem světová dvanáctka Madison Keysová, ta však akutálně počítá sérii čtyř proher v řadě.

Sobota 11. listopadu

Rayo Vallecano – Girona

Tak schválně? Kdo má ve španělské La Lize nejdelší sérii zápasů bez porážky? Slavné velkokluby Real či Barcelona? Nebo snad vedoucí Girona? Je to Rayo Vallecano, které přitom leží ukryté až na devátém místě tabulky. Přemožitele nenašlo už v osmi zápasech za sebou a nyní jeho série projde závažným testem. Na jeho stadion totiž dorazí senzační lídr soutěže z Girony, která v sezoně venku posbírala 16 bodů z 18 možných.

Dalším překvapivým faktem je, že hosté mají nejlepší útok ze všech, ofenzivy vedené Bellignhamem, Lewandowským či Moratou jsou až za Dovbykem a spol. Ovšem Rayo se umí zatáhnout do pevné ulity, což ukázalo naposledy na San Bernabéu, kde nevystřelilo jedinkrát na branku, nicméně bod za remízu 0:0 uhájilo. Girona si půjde pro výhru, ovšem zápas klidně může skončit nerozhodně, nebo bude smír panovat po první půli.

Neděle 12. listopadu

Malmö – Elfsborg

Los švédské fotbalové ligy letos tamním fanouškům nesmírně přál. Vždyť tamní Allsvenskan vyvrcholí v posledním kole přímým duelem o titul. Předloňský mistr z Malmö a aktuálně druhý celek tabulky v něm přivítá první Elfsborg, jenž může slavit po 11 letech. Stačí mu k tomu maličkost – neprohrát. Oba týmy nyní dělí tři body, přičemž Malmö má lepší skóre, jež je ve Švédsku při rovnosti bodů rozhodujícím kritériem.

Takže mu titul zajistí jakékoliv vítězství. Což by mělo být v jeho silách. Tým má daleko víc zkušeností, navíc bude mít podporu plného stadionu. Zápas je byl už měsíc dopředu beznadějně vyprodán. Jak Elfsborg hraje pod tlakem, ukázal v minulém kole. Po prohře Malmö totiž nastupoval doma proti předposlednímu Degerforsu s vědomím, že když vyhraje, stane se mistrem. Remízu 2:2 zachraňoval v páté minutě nastavení…