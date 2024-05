Čechům nevyšla ani poslední zkouška před domácím MS, prohru se Švýcary mírnil Krejčík

Čeští hokejisté prohráli v závěrečném utkání brněnských Betano Hockey Games se Švýcary 1:2 a umístili se v turnaji na posledním čtvrtém místě. Do domácího světového šampionátu navíc vstoupí po sérii tří proher, jelikož v tomto týdnu nestačili ani na Švédsko (0:2) a Finsko (1:4). Rozhodující branku vstřelil v nedělním duelu Calvin Thürkauf (26). Jediný český úspěch zaznamenal chvíli před koncem Jakub Krejčík (32).

Jako první v zápase, do nějž Češi nastoupili v modrých retro dresech, vypálil Krejčík. Při následném přečíslení dva na jednoho zkusil své štěstí také Sven Senteler, ale ani on neuspěl. Lukáš Dostál střelu vyrazil. Výhodu přesilové hry poté obdrželi Švýcaři, když se Dominik Mašín provinil držením soupeře. Jenže to byli právě Češi, kdo v ní zaznamenal velkou příležitost. Po vypíchnutí puku se na Leonarda Genoniho řítila dvojice Ondřej Kaše a Ondřej Palát, útočník NJ Devils ale nadvakrát neuspěl.

O něco více ze hry měli následně Švýcaři, kteří také otevřeli skóre. V čase 8:23 se v Dostálově brankovišti zjevil nikým nebráněný Dario Simion, jemuž tak nic nebránilo uklidit puk odražený od brusle Fabrice Herzoga za záda českého gólmana. K vyrovnání se výběr Radima Rulíka přiblížil zhruba po 10 minutách hry, kdy za brankou vybojoval kotouč Radim Zohorna, který ho také posunul na Romana Červenku. Bekhendovou střelu 38letého veterána ale Genoni udržel pod svým tělem.

Po vlažnější pasáži vlil spoluhráčům i fanouškům krev do žil Palát, jenž bodyčekem poslal za mantinel obránce Svena Junga. Tempo ale opět zchladil Radan Lenc, který obdržel dvouminutový trest za hákování. I toto oslabení však Rulíkovi svěřenci zvládli na výbornou. Přesto Švýcaři ještě před první přestávkou zvýšili vedení na 2:0. Rozehru českého týmu překazil Philipp Kurashev, který vybídl k rychlé akci Thürkaufa. Ten si přebral puk a poslal ho přímo do šibenice Dostálovy branky.

Druhé dějství otevřel svou ranou Dominik Kubalík, branku ale těsně netrefil. Poté, co se nechal vyloučit Tobias Geisser, si poprvé v utkání vyzkoušeli přesilovou hru také Češi, ale ani oni v ní neuspěli. Další šanci měli po Sentelerově trestu za držení, znovu ovšem vyšli gólově naprázdno.

Statistiky utkání. Livesport

K velmi dobré pasáži na pokraji 33. minuty vybídl tým znovu Palát, jenž udržel útočnou třetinu. Po souhře se střídající formací vyslal puk z hokejky Červenka, Genoniho vyrážečka ale byla včas na správném místě. Další snahu utlumilo opět vyloučení, tentokrát na české straně. Na trestnou lavici putoval za faul kolenem Jan Ščotka. Skóre však zůstalo beze změny.

Hned zkraje závěrečné třetiny otestoval Dostálovu ostražitost Nico Hischier, brankář Anaheimu byl ale ve střehu. Rovnou několik šancí měli v další přesilové hře Češi. Kaše ani David Tomášek ovšem se svými střelami neuspěli. Slibně vypadalo také nahození Michaela Špačka, jenže ani z něj jeho spoluhráči nic nevytěžili. V přerušené hře naopak ještě 27letý forvard hlavou udeřil do nosu jednoho ze soupeřů a obdržel za to trest na 2+2 minuty.

Dvojice Lukáš Sedlák a Červenka se nicméně ve vlastním oslabení přiblížila snížení rozdílu ve skóre, jenže nadějnou situaci dva na jednoho se jí nepovedlo zakončit. Puk totiž ve stěžejním okamžiku přeskočil hůl českého kapitána. Povedenou kombinaci pak čtyři minuty před koncem zakončoval pohotově Kaše, jenže ani on na Genoniho nevyzrál.

To se povedlo až Krejčíkovi, který od modré nahodil puk a ten díky dobrému clonění spoluhráčů sparťanského obránce prošel do švýcarské branky. Minutu a půl před koncem se trenér Rulík rozhodl pro hru bez brankáře. Po faulu na Sedláka navíc Češi získali 35 sekund před závěrečným hvizdem další početní výhodu. Jenže ani to k vyrovnávací brance nevedlo, a Češi tak prohráli i třetí generálku na světový šampionát. Ten startuje už příští týden. Do MS vstoupí domácí výběr v pátek v O2 areně proti Finsku od 20:20.

Tabulka Betano Hockey Games