Pastrňák o kritice od trenéra: Vzal jsem to jako chlap. Na jeho místě bych udělal to samé

David Pastrňák (27) se stal hrdinou rozhodujícího sedmého duelu proti Torontu. V pravou chvíli. Gólem v prodloužení posunul hokejisty Bostonu do druhého kola play off NHL a odpověděl i na kritiku trenéra Jima Montgomeryho. Kouč před dvěma dny pronesl, že čeká od české hvězdy víc a že se musí zlepšit.

Pastrňák trenéra chápal a prozradil, že neměl s jeho slovy problém. "Říkal jsem mu, že kdybych byl kouč a on na mém místě, udělal bych to samé," uvedl Pastrňák, který v zápasech číslo 5 a 6 nebodoval. "Snaží se z každého hráče vytáhnout to nejlepší. Očekával víc. Souhlasil jsem, že musím být lepší. Vzal jsem to jako chlap a snažil být lepší. A stále můžu být lepší," pokračoval.

Montgomery dodal, že byl Pastrňák už od rána dobře naladěný. "Přišel, usmíval se a hned jsem slyšel: ,Tak co trenére, spal jsi dobře?‘ Když jsem viděl, v jakém je rozpoložení, tak jsem věděl, že bude hrát dobře," řekl Montgomery a ocenil i Pastrňákův výkon. "Byl velmi dynamický. Myslím, že držel nejčastěji puk, vytvářel střely. Zároveň se nenutil do věcí, které se občas stávají talentovaným ofenzivním hráčům."

Jeho chvíle nastala v čase 61:54. Hampus Lindholm, který v 51. minutě vyrovnal na 1:1, nahodil ze středního pásma puk na zadní mantinel. Kotouč se odrazil příhodně před branku, kde byl nejrychleji rozjety Pastrňák a bekhendovou kličkou spustil postupové oslavy.

"Byl to ohromný okamžik, hodně vzrušení a také úlevy," uvedl Pastrňák, jenž skóroval poprvé v prodloužení utkání play off NHL "Zápas byl velmi vyrovnaný, je skvělé, že jsme jej strhli na svou stranu. Celá série byla neskutečná a nemůžeme být na sebe více hrdí," doplnil český útočník, který si připsal v sérii pět bodů (3+2).

Pastrňák přiblížil, že před klíčovým zápasem rozebírali i hru své formace, což se pak projevilo. "Cítil jsem, že hrajeme více v útočném pásmu. Vypracovali jsme si několik šancí. Líbilo se mi, jak jsme hráli a doufám, že budeme přispívat a pomáhat týmu i v další sérii," řekl.

V dalším kole se Boston střetne s Floridou. Oba týmy na sebe narazily minulý rok v prvním kole, Pastrňák nasázel v sérii pět branek, ale z postupu se radoval soupeř.