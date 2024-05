Ani jsem nepostřehl, že vyletěl, popsal Palát zákrok na Junga. Ofenzivu označil za bezzubou

Generálka na mistrovství světa v Praze na Betano Hockey Games v Brně se českým hokejistům nepodařila a po porážce se Švýcarskem 1:2 ji zakončili bez zisku bodu s pouhými dvěma vstřelenými góly ze tří zápasů. Útočník Ondřej Palát (33) z New Jersey v rozhovoru s novináři po utkání uvedl, že je potřeba se zlepšit především v efektivitě.

"Zápas to nebyl nejlepší, dostali jsme zase první dva góly, potom to Švýcaři postavili do středního pásma a nedařilo se nám využít nějaké šance. Škoda, byli jsme trochu bezzubí v ofenzivě, musíme to zlepšit," řekl Palát.

Věří, že výsledkově nepodařený závěr přípravy po porážkách i s Finy a se Švédy po předchozí sérii šesti výher s Německem, Rakouskem a Slovenskem tým nijak nerozhodí v sebevědomí. "Je to jenom příprava, ale samozřejmě musíme na tom pracovat, musíme se zlepšit, aby tým pracoval lépe na mistrovství," uvedl Palát.

Dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru s Tampou Bay z let 2020 a 2021 odehrál čtvrteční duel při prohře s Finskem ve formaci s klubovým spoluhráčem Tomášem Noskem a Dominikem Kubalíkem z Ottawy. Dnes nastoupil s Ondřejem Kašem z Litvínova a Davidem Tomáškem z Färjestadu a po změně v sestavě od druhé třetiny opět s Kubalíkem místo Kašeho. "Je to trochu jiný hokej, ale cítím se dobře," popsal pocity po dvou zápasech účastník olympijských her v Soči z roku 2014, Světového poháru v Torontu o dva roky později a mistrovství světa v Bratislavě před pěti lety.

Ve 14. minutě pobavil zaplněnu halu zákrokem na obránce Svena Junga, který mezi střídačkami přeletěl mantinel. "Já jsem ho chtěl jenom dohrát, odebrat mu puk, trochu jsem tam dal hit, ani jsem nevěděl, že tam vyletěl," popsal situaci Palát. Vyhlášený tvrďák české sestavy Radko Gudas, který dnes zůstal na tribuně, ho prý nijak nehecoval. "Ne, asi žárlí," řekl se smíchem Palát.

Byl rád, že akce diváky pobavila. "Aspoň něco," podotkl. Z tribun se ale občas ozval i pískot. "Moc jsem to nevnímal, fanoušci byli super všechny tři zápasy. Samozřejmě by to bylo lepší, kdybychom vyhráli, ale jak říkám... Jsou natěšení na mistrovství. Doufám, že tam český tým předvede mnohem lepší výkon. Makáme, energie tam je, ale je to bezzubé, potřebovalo by to trochu nápadu, trochu chytrosti, zpomalit tu hru, aby to bylo lepší."

Netušil, zda se na hře mohla projevit nervozita z nominačního boje. "Nevím, nemůžu mluvit za kluky, samozřejmě nás tady bylo dost, tréninky byly ve velkém počtu, ale byly svižné. Nevím, jestli kluci byli třeba nervózní, já za sebe jsem se cítil dobře, nemůžu mluvit za nikoho. Teď zanedlouho trenér řekne sestavu, potom uvidíme, kdo se dostane do týmu, a potom se začne pilovat na mistrovství," uvedl Palát.

Statistiky utkání. Livesport

V utkání se Švýcary nastoupil proti spoluhráčům z New Jersey obránci Jonasu Siegenthalerovi a útočníkovi Nicu Hischierovi. Jen na střídačce zůstal brankář Akira Schmid. "Jsme dobří kamarádi, pozdravili jsme se, popřáli jsme si hodně štěstí. To bylo všechno," dodal Palát.

Tabulka Betano Hockey Games