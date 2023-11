Bezzubí Žraloci atakují historické rekordy. Nejtrapnější prohra, hlesl Hertl po desítce

Prohráli všech 10 utkání v sezoně, vstřelili jen 10 gólů. Naposledy v noci opouštěli led po potupném debaklu 1:10 od Vancouveru. Hokejisté San Jose Sharks sice neměli v novém ročníku NHL patřit mezi favority, tak děsivý začátek sezony si ale rozhodně nepředstavovali. Mořští predátoři, jejichž čelisti často děsí, dnes připomínají spíš líné kapry, kteří se nečinně drží na dně.

Děsivá série Sharks je nyní v zámoří tématem. Jen tři týmy v historii měly horší start do sezony a vzhledem k rozpoložení, v jakém se Žraloci nacházejí, je ustavení nového negativního rekordu NHL na spadnutí. "Pamatuju spoustu nepříjemných proher, když vypadnete v play off, tak to bolí. Ale tohle byla nejtrapnější prohra," hlesl Tomáš Hertl do mikrofonu deníku Mercury News.

Po 10 zápasech mají Sharks bilanci 0-1-9 při skóre 10:45. Série 10 proher od začátku sezony je aktuálně sedmá nejdelší v celé historii NHL. Jedinými týmy, které od na startu ročníku ztratily víc zápasů v řadě, jsou New York Rangers (1943/44) a Arizona Coyotes (2017/18 a 2021/22). Shodně šlo o neúspěšných 11 utkání za sebou. Zatímco Rangers před 80 lety nezískali ani jediný bod, Sharks alespoň jednu remízu uhráli, když s Coloradem hned ve druhém utkání sezony padli po nájezdech.

10 z 10

"Udělali jsme velký krok zpět," připustil trenér David Quinn po poslední prohře s Vancouverem v poměru 1:10. "Je trapné mít takovou bilanci a zároveň trapný byl výkon, jaký jsme dnes předvedli. Je tu spousta hráčů, kteří se v dalších dnech musí zlepšit," dodal.

V této souvislosti působí nešťastně a komicky snímky, které se objevily na sociálních sítích samotného klubu. Organizace Sharks se pochlubila tím, jak čtyři hvězdní hokejisté dorazili k aréně ve stylovém oblečení a v nablýskaných autech. Bohužel, poznámka o 10 bodech z 10 možných naváděla po konci zápasu ke všemožným vtípkům.

Před 10 lety byli Sharks hitem, tehdejší novic Hertl se uvedl báječným čtyřgólovým zápisem v duelu s New Yorkem Rangers, ačkoliv dostal jen 11 minut času na ledě. Dokonce mu zámořské prostředí po stylovém zakončení naznačilo, že gólmana Martina Birona i celý tým Jezdců zneuctil. Tehdejší zápas má v kabině San Jose už jen tři pamětníky. Vedle Hertla zůstal v týmu Marc-Édouard Vlasic a na marodce je forvard Logan Couture.

Ještě před čtyřmi lety figurovalo San Jose mezi čtyřmi nejlepšími týmy ligy, v semifinále play off vypadlo až s pozdějším vítězem St. Louis Blues. Pak se začaly počítat ztráty. Postupně z týmu mizely ikony jako Joe Pavelski, Joe Thornton, Brett Burns a nakonec Sharks vyměnili svého nejlepšího střelce Tima Meiera (New Jersey Devils) a zbavili se i playmakera Erika Karlssona (Pittsburgh Penguins).

Bída i na farmě

Dnes jsou na soupisce Sharks čtyři Češi. Vedle zmíněného Hertla také další forvard Filip Zadina a obránci Jan Rutta a Radim Šimek. Ten však zatím nastupuje za záložní tým San Jose Barracuda, stejně jako Adam Raška. Ani farmě se ale nedaří. Prohrála pět zápasů v řadě.

Sharks počítají dokonce 16 nezdarů po sobě, poslední vítězný zápas totiž zažili 1. dubna v minulé sezoně, kdy porazili 7:2 Arizonu. Od té doby mají bilanci 0 vítězství, 2 remíz a 14 proher. "Každý se musí podívat do zrcadla a říct si, proč tady je," burcuje trenér Quinn.

"Jako organizace procházíme přestavbou týmu, vyměnili jsme některé špičkové hráče, takže výkony mohou trochu kolísat. Ale nemůže se stát to, co se stalo. Doufejme, že to pro hráče byl tak strašný zážitek, že už k tomu nikdy tak špatně nepřistoupí," dodal kouč Žraloků.

Mluvil i o chvíli, kdy se na ukazateli skóre rozsvítil stav 0:10. Sharks přitom hráli před domácím publikem, z 11 tisíc příchozích ale na tribunách do konce zápasů rozhodně všichni nevydrželi. Marnost alespoň trochu zmírnil přesilovkový gól Fabiana Zetterlunda.

Pouze jeden gól na zápas

Bídná je hlavně ofenziva. Pouhých 10 vstřelených gólů za 10 zápasů je historicky nejnižším počtem vstřelených gólů na startu sezony. K Hertlově cti slouží, že byl u poloviny z nich (má bilanci 1+4).

Pohled do historických statistik napoví, že vůbec nejnižší průměr gólu na zápas mělo v sezoně 1928/29 Chicago, jež ve 44 zápasech vstřelilo jen 33 branek (0,75 na utkání). Tehdy v NHL tolik branek nepadalo, přesto v úvodních 10 utkáních dali tehdy Blackhawks 11 gólů. Sharks jsou na tom nyní ještě hůř...

Poslední výsledky Sharks. Livesport

V novodobé historii po roce 2000 mělo nejslabší střeleckou potenci Buffalo v sezoně 2013/14. Hráči Sabres docílili za 82 utkání jen 150 branek (průměr 1,83). I zde tedy Sharks atakují negativní rekord ligy.

Zrádný pro Žraloky může být i fakt, že nejbližší tři zápasy budou hrát v domácí hale. Do SAP Areny míří postupně Pittsburgh, Philadelphia a Edmonton. Pokud San Jose nevycení zuby ani v těchto utkáních, může se dost dobře stát, že bude na cestě k vůbec nejhoršímu výsledku historie NHL, který ze sezony 1974/75 drží Washington Capitals (8-5-67), Sharks jsou ale shodou okolností na druhém místě, neboť v sezoně 1992/93 vyhráli jen 11 zápasů a 71 jich ztratili.