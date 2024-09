Třinec zvládl vstup do LM, výhru v Lausanne trefil na začátku prodloužení Kurovský

Třinec vstoupil do nového ročníku Ligy mistrů výhrou na ledě Lausanne 2:1 v prodloužení. Utkání rozhodl ve prospěch úřadujícího českého mistra v čase 60:44 v přesilové hře Daniel Kurovský. Výraznou zásluhu na úspěchu Ocelářů měl brankář Marek Mazanec, který si připsal 38 úspěšných zákroků.

"Dobrý hokej, z naší strany to bylo ale taky ještě kostrbaté, bláznivé. Hrálo se nahoru dolů, měli jsme problém být na puku. Hodně jsme puky odpalovali. Je třeba ale zároveň taky říct, že Lausanne byli výborní. Skvělý, silný soupeř," zhodnotil Kurovský zápas na klubovém webu.

Poražený finalista uplynulé sezony švýcarské ligy byl po většinu utkání výrazně aktivnější a ústřední postavou Slezanů byl Mazanec. Zatímco jeho protějšek Pasche čelil jen minimálnímu počtu nebezpečných situací, český gólman se musel činit.

Čisté konto dokázal udržet až do závěru druhé třetiny. Mazanec svůj tým podržel v několika oslabeních, při střele českého obránce Skleničky ve službách Lausanne mu pomohla tyč, při druhém Adámkově vyloučení již ale kapituloval. Suomela připravil ideální přihrávkou gól pro Rochetta.

Do závěrečné dvacetiminutovky ale Oceláři vstoupili s výrazně ofenzivnější hrou a již po 116 sekundách se jim podařilo vyrovnat, když se po rychlém protiútoku prosadil Hudáček. Následně mohli skórovat Roman nebo Sikora, po osmi minutách převzali aktivitu opět Švýcaři a práci měl Mazanec.

Statistiky utkání. Livesport

Jedinečnou šanci rozhodnout dostal Třinec v 60. minutě, kdy byl vyloučený Tim Bozon. V základní hrací době se ještě Lausanne ubránilo, v prodloužení ale při hře čtyři na tři rozhodl Kurovský, který tečoval Daňovu střelu.

"Měli jsme domluvený signál, a když jsem odskakoval od brankoviště, puk mě trefil do nohy. Štěstí, odrazilo se to do branky. Jsem rád, že ji mám tak velkou, že jsem dokázal před brankou pokrýt tak velkou plochu," popsal Kurovský rozhodující moment.

Zápas ve Vaudoise Areně sledovaly čtyři tisíce diváků. Vojtěch Bruk

Další utkání v Lize mistrů čeká Oceláře v neděli, kdy se představí na ledě francouzského Rouenu. "Dnes získané dva body budou mít váhu, pokud se vyhraje v neděli. V Rouenu uděláme všechno pro to, aby tahle výhra nepřišla vniveč," dodal Kurovský.