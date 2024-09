Umíme dávat góly, snad v tom budeme nebezpeční, přál si Sedlák po vysoké výhře v LM

Pardubičtí hokejisté zvládli první soutěžní zápas nové sezony na výbornou a v Lize mistrů přehráli jasně maďarský Fehérvár 7:0. Shodně dvakrát se mezi střelce zapsali Lukáš Sedlák (31) a Martin Kaut (24). Kapitán Sedlák si v pozápasovém rozhovoru s novináři pochvaloval, že hned třikrát se jeho tým prosadil v početní výhodě.

Dynamo mělo k dispozici hned v nástupu pětiminutovou přesilovku, poté co sudí odeslali za faul do kabiny po pouhých 13 sekundách Campbella. Uběhlo 29 sekund a skóre otevřel Čerešňák, v závěru dlouhé početní výhody ho následoval Sedlák a asistence si připsali Červenka se Smejkalem, velké letní posily Východočechů.

"Vyšly nám přesilovky, to nám hodně pomohlo. Udělali jsme si polštář, mohli jsme hrát v klidu. Ofenziva tedy dobrá, nějaká okénka tam byla, samozřejmě je ještě hodně práce před námi," zhodnotil zápas Sedlák.

Campbellův faul ho ale zaskočil. "Trochu mě mrzí, jak zápas začal. Byl tam trest na pět minut, úplně zbytečně. Pak jsme ho naštěstí potrestali a hned utekli. Je škoda, že hned v prvním utkání jdou po našich nejlepších hráčích. 'Smejky' pak ani nedohrál, to je samozřejmě špatně," dodal Sedlák.

Další faul oceněný vyšším trestem totiž odnesl útočník Smejkal, jenž ke gólu přidal dvě asistence, ale ve třetí třetině už se na ledě neobjevil. Dynamo i tak dovedlo zápas k jasnému vítězství. "Nerad bych se dotkl soupeře, ale tým máme lepší. Fehérvár hrál rychlý a tvrdý hokej, občas pohrozili protiútokem. Myslím, že jsme to zvládli. Umíme dávat góly, snad v tom budeme nebezpeční," přál si Sedlák.

Gólový účet uzavřel Martin Kaut, který proměnil trestné střílení. "Tuhle kličku dělám docela rád. Odkoukal jsem ji od Kašeho, který ji dělal na mistrovství světa i v NHL. Když se to povede, tak dávám prakticky do prázdné branky. Jsem rád, ale důležité jsou hlavně ty tři body. Teď to v sobotu zopakovat," řekl Kaut s vyhlídkou souboje s Tapparou Tampere.

Statistiky utkání. Livesport

Finský šampion z posledních tří sezon dnes lépe zvládl nájezdy na ledě Sparty. "Bude to úplně jiný hokej, nebudeme se dostávat do tolika šancí. Podle mě budou Finové dobře bruslit, napadat a hrát víc takticky správně," předpověděl Sedlák.