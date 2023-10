Krajánci v Evropě: Koblížek se na severu činil, Oskarshamn překvapil. Uher poprvé pálil

V týdnu se sice hrála hokejová Liga mistrů, to však nezabránilo předním evropským soutěžím pokračovat v rozjeté sezoně. Do řady zápasů naskočili i čeští zástupci. Mezi nimi se vyjímal například Radek Koblížek (25), který během uplynulých sedmi dnů stihl rovnou tři trefy. Ve Švédsku také překvapivě díky třem Čechům porazil poslední celek tabulky Oskarshamn jejího lídra. V DEL se pak poprvé v sezoně trefil Dominik Uher (30).

Finsko

Prohrávat 1:3 v poslední třetině? Žádný problém pro Radka Koblížka, který dvěma góly poslal zápas proti Ässätu do prodloužení. To ovšem rozhodující branku nepřineslo, došlo tak na nájezdy. V nich se jako první na straně KooKoo rozjel vstříc soupeřově brankáři právě český forvard, svůj pokus ovšem nedovedl do radostného konce. Naštěstí pro něj se to jako jedinému povedlo jeho spoluhráči Arttuovi Ilomakiovi. Koblížek se tak mohl radovat nejen z dobrého výkonu, ale také dvoubodové výhry.

Při chuti navíc zůstal i v dalším utkání, tentokrát proti TPS Turku. Do jeho sítě se trefil jedenkrát, KooKoo však hru kontrolovalo a zvítězilo 4:2. Nad síly Koblížkova týmu byla až Tappara (prohra 1:2).

V Liize se nedařilo Janu Lukášovi, který v brance trápícího se celku SaiPa inkasoval proti Kärpätu hned čtyřikrát, a to při 75% úspěšnosti zákroků. Takřka přesně v polovině hry ho proto vystřídal Kari Piiroinen, jenž kapituloval jednou. SaiPa nakonec prohrála 2:5.

Na bodové přídavky od Matyáše Kantnera se v uplynulém týdnu mohla spolehnout KalPa. Pětadvacetiletý křídelník nejprve asistoval proti TPS Turku, následně se dokonce trefil proti IFK Helsinki. V obou případech však musel zkousnout prohry – 2:3sn a 3:6.

Švédsko

Překvapivý skalp si připsal poslední tým SHL Oskarshamn, který porazil 2:1 lídra soutěže Färjestad. Zásadní podíl na tom měla hned trojice Čechů. Zatímco v poli si po jedné asistenci připsali Hynek Zohorna a Lukáš Jašek, v bráně se blýskl Marek Langhamer, který za záda pustil pouze jednu ze sedmadvaceti střel, jímž čelil.

Radost z vítězství ovšem plejerům Oskarshamnu vydržela jen dva dny, jelikož v sobotu si na ně počíhalo Malmö. Na výhře Redhawks 4:1 se jedním gólem a jednou asistencí podílel formu nabírající obránce Jakub Galvas. Na dalšího krajánka se mohou spolehnout i hráči Timry. Robin Hanzl dává na odiv své zkušenosti a takřka pokaždé přidává zářezy do tabulky kanadského bodování, kterou dokonce vede (3+9).

V uplynulém týdnu jeho přínos nicméně stačil pouze na bod proti Örebru. Čtyřiatřicetiletý centr první formace v daném zápase dával gól na 2:1, jeho tým však o vedení přišel půl minuty před koncem a po trefě Axela Sundberga nakonec prohrál v prodloužení 2:3. Proti Leksandu už ovšem mohl být bývalý hráč Litvínova spokojenější, po dvou asistencích z ledu odjížděl také se třemi body za výsledek 2:1. Timra se i díky nim nachází uprostřed ligového pořadníku.

Švýcarsko

Šimon Hrubec v National League mnoho gólů nepouští. Po 10 kolech má průměr 1,78 inkasované branky na zápas, proti Langnau v pátek dokonce udržel čistý štít. Pochytal osmadvacet střel. Rovnou čtyřikrát se ale následující den musel sklonit před útokem Ambri-Piotty, která poměrně pravidelně příděly buď rozdává, nebo je sama přijímá. Zrovna s Hrubcovým Curychem si poradila až v prodloužení 4:3. Dvakrát se do branky svého krajana trefil i Michael Špaček, navrch přidal jednu gólovou přihrávku.

Dva vysoké triumfy 5:1 a 7:2 si vystřílel Zug. Na první kanonádě proti Davosu se dvěma asistencemi podílel Jan Kovář. O čestný úspěch poraženého celku se postaral Matěj Stránský. Bývalý klub kouče Filipa Pešána Ajoie udělal radost Jiřímu Sekáčovi, který si při těsné výhře Lausanne 2:1 na jeho ledě připsal první branku sezony po 17 minutách a 19 vteřinách hry.

Stálice SC Rapperswil-Jona Roman Červenka nejprve vyrovnával skóre v Bielu trefou na 1:1, nakonec z něj ale odjížděl jako poražený (1:2p). Obdobně dopadl i následující duel s Fribourgem. Přesilovková formace kolem sedmatřicetiletého českého reprezentanta ve třetí třetině i díky jeho asistenci dala domácím šanci na body, dvougólový Švéd Marcus Sörensen tyto naděje však v závěru zchladil a Rapperswil prohrál 2:4.

Německo

Dva zápasy stihly v minulém týdnu odehrát německé kluby v DEL. Čeští zástupci se v nich povětšinou drželi zkrátka. Jediné jméno, které výrazněji promluvilo do tamějších výsledků, zní Dominik Uher. Bývalý hráč Sparty kroutí v Bremerhavenu už šestou sezonu. Na svůj první přesný zásah v té nejnovější ale čekal až do sobotního 11. kola.

O to důležitější gól to však byl. Utkání s Düsseldorfem dotáhli Fischtown Pinguins až do prodloužení, když byl po třetí třetině stav nerozhodný 3:3. V čase 2:32 pak přišel Uhrův čas. Phillip Bruggisser vyvezl kotouč až do útočného pásma, kde ho z levé strany předložil před branku soupeře českému útočníkovi, který se z bezprostřední blízkosti nebránil.

Třicetiletý rodák z Frýdku-Místku tak zaznamenal dva body za výhru 4:3 v prodloužení a alespoň částečně si spravil chuť po utkání s Mannheimem, v němž sice asistoval, z ledu ale odcházel jako poražený (2:4).