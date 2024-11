Krajánci v Evropě: Rekordní střelec Voženílek, stoprocentní Langhamer a Reichelův týden

Řadu českých hokejistů působících v evropských soutěžích čeká v tomto týdnu reprezentační sraz a mnozí z nich se na to naladili zdařilými ligovými výkony. To je případ i Daniela Voženílka (28), který posunul gólový rekord Zugu a ve Švýcarsku je za hvězdu. Dařilo se také krajánkům, kteří na sraz národního týmu nepojedou. Marek Langhamer (30) se po zranění postavil do brány švédského Malmö teprve třikrát, přesto už stihl vychytat čisté konto. Kristián Reichel (26) pro změnu bodoval v německém Mannheimu ve třech zápasech v řadě.

Pelicans se v Liize dosud pohybovali na spodních příčkách, v minulém týdnu však zabrali a vyhráli hned dva ze tří zápasů. Na úvod sice padli s TPS Turku 3:5, přičemž při této příležitosti si z Čechů připsal kanadský bod jen Michal Jordán, poté ale přemohli KooKoo 6:3 a Lukko 3:1. Na šestigólové kanonádě se zásadní měrou podílela dvojice krajánků. Mezi útočníky zazářil Luboš Horký, jenž vyslal na branku soupeře šest střel a dvakrát se radoval z gólu. K tomu přidal jednu asistenci. Se stejným zápisem končil zápas také obránce Libor Zábranský. Tomu na dvě branky stačilo ještě o dvě střely méně.

Prohru KooKoo mírnil další Čech na ledě Radek Koblížek, jenž nejprve asistoval u vyrovnávací trefy na 1:1 a poté se sám prosadil na začátku poslední třetiny. Jediný, kdo na tento zápas bodově navázal, byl ovšem Horký. Ten se prosadil i při již zmíněném triumfu nad Lukkem, v němž dal rozhodující branku. Se zápisem (8+7) je druhým nejproduktivnějším hráčem Pelicans.

Kolísavou formu vykazuje Ilves, na jehož domovském stadionu v Tampere se v uplynulém týdnu odehrála i utkání NHL mezi Floridou a Dallasem. Týden sice začal výhrou nad Lukkem (3:2), při níž pálil Šimon Stránský, poté ale podlehl Sportu vysoko 1:4 – na výhře soupeře se zápisem (1+1) podílel Martin Hanzl, který jednou bodoval také proti Hämeenlinně (3:2p). Uplynulých sedm dní pak Tamperští zakončili výhrou 4:3 nad KooKoo. Při ní dal druhý gól sezony 18letý Ondřej Kos a asistenci zaznamenal Daniel Gazda. Všechny tři duely odchytal Jakub Málek.

Petr Kodýtek, jenž byl nominován na turnaj Karjala místo zraněného Davida Tomáška, se v minulém týdnu prosadil za Helsinky jednou, o to důležitější gól ale dal. S Kärpätem srovnával na 2:2, čímž poslal zápas do prodloužení, respektive samostatných nájezdů. V nich se sice dostal na řadu, jenže neproměnil. Mrzet ho to však nemuselo. Klub z hlavního finského města bral nakonec výhru 3:2. Na straně poražených se jednou trefil Michal Kovařčík, který ve druhém vzájemném souboji týdne pro změnu při výhře 3:2 nahrál na rozhodující gól v prodloužení. Jednou asistoval i Martin Jandus. Kovařčík je nejproduktivnějším Čechem v soutěži, celkově je na čtvrté příčce a jeho příspěvek čítá 27 kanadských bodů (5+22).

Po jednom gólu dali v uplynulém týdnu Ondřej Trejbal ze SaiPy a Radek Kučeřík z Ässätu. Čtvrtou asistenci sezony přidal Lukáš Kaňák z KalPy. V jejím dresu se po čtyřzápasové odmlce činil Matyáš Kantner, jemuž se proti JYP podařilo vstřelit dvě branky. Ačkoli se jeho tým díky tomu dostal do vedení 2:1, nakonec prohrál 3:4.

Langhamer odchytal po návratu ze zranění další dvě utkání za Malmö. V úterý proti Brynäsu kapituloval hned čtyřikrát, jednou z toho po trestném střílení, a takové manko nedokázal odmazat ani Robin Hanzl, jenž prohru 3:4 korigoval gólem a asistencí. V dalším představení se ale Langhamer zaskvěl, hokejisté Moda na něj vyslali 21 střel a český gólman všechny zlikvidoval. Ve třetím startu za Redhawks si tak připsal i první nulu. V utkání opět bodoval Hanzl – dvěma asistencemi pomohl k výhře 3:0.

Tomáška trápí zranění, kvůli němuž vynechal poslední dva ligové zápasy a nepojede s reprezentačí ani na Karjala Cup. Jaké zranění nejproduktivnějšího hráče švédské ligy (10+9) sužuje, Färjestad neoznámil. A jisté není ani datum jeho návratu. V posledních sedmi dnech z krajánků v SHL bodovali ještě Lukáš Jašek z Modo (0+1) a Radan Lenc z HV 71 (1+0).

Desetizápasová série? I ta byla Voženílkovi málo, úřadující mistr české extraligy a mistr světa se ve Švýcarsku trefil už v 11 zápasech v řadě, a posunul tím klubový rekord Zugu. Bod si dokonce připsal už ve 12 střetnutích za sebou. Díky tomu vládne tabulce střelců švýcarské National League a v produktivitě je druhý (13+9). Jen o jeden kanadský bod méně má na kontě jeho spoluhráč Jan Kovář (5+16).

Společně v minulém týdnu dotáhli Zug k výhře 3:2 nad Ambri-Piottou v prodloužení 3:2. Následně však padli s Davosem 2:3. Na jeho výhře se gólem podílel Matěj Stránský, jenž bodoval už počtvrté v řadě. Ještě o zásah více zvládl o den dříve proti Rapperswilu (3:0).

Ligu nadále vede Curych, jehož brankoviště hájí Šimon Hrubec. Ten sice čistá konta nezapisuje, předvádí však bravurní výkony. Proti Servette (3:1) i Fribourgu (2:1) pustil po jednom gólu, a to čelil 30, respektive 24 střelám. Gólem a asistencí o sobě dal vědět Radim Zohorna z Lugana, dva body za dvě asistence přidal Dominik Kubalík z Ambri-Piotty a po jedné gólové přihrávce rozšířili své sbírky Jiří Sekáč z Lugana a David Sklenička s Lausanne.

Bremerhaven v neděli přivítal Wolfsburg, který ze svého ledu vyprovodil přídělem 6:1, o dva kanadské body si polepšil i útočník Dominik Uher. Ten nejprve asistoval v závěru druhé třetiny a poté v 55. minutě zlomil zbývající odpor soupeře poté, co se při hře ve dvojnásobném oslabení po odvolání protivníkova gólmana dokázal prosadit do prázdné branky.

Skvělý týden má za sebou Reichel z Mannheimu, který bodoval ve všech třech zápasech svého týmu. Prohru s Mnichovem 4:5 jednou asistencí neodvrátil, poté ale přispěl trefou k triumfu 6:4 nad Wolfsburgem a v neděli úřadoval proti Norimberku. Přihrávkou se podílel na úvodní přesilovkové trefě Orlů a ve třetí třetině završil skóre trefou na 4:2 ve prospěch Mannheimu.