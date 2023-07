Král se vrací ze zámoří zpět do Evropy, v Lahti se sejde s Jordánem a Horkým

Král se vrací ze zámoří zpět do Evropy, v Lahti se sejde s Jordánem a Horkým

Filip Král se do prvního týmu Toronta neprosadil.

Filip Král (23) se vrací ze zámoří do Evropy. Český obránce, který se v uplynulých dvou sezonách neúspěšně snažil prosadit do sestavy Toronta v NHL, se stal posilou finského týmu Pelicans Lahti. Na severu Evropy podepsal roční smlouvu, klub o tom informoval na svém webu.

"Finská liga je jednou z nejlepších lig v Evropě a Pelicans jedním z nejlepších týmů v soutěži. Při mých rozhovorech s trenérem (Tommim Niemelou) se ukázalo, jak moc se organizace stará o své hráče na hřišti i mimo něj. Pro mě i mou rodinu to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli přidat se k Pelikánům," uvedl Král.

Odchovanec Komety Brno odešel do zámoří v roce 2017, o rok později jej draftovalo Toronto v 5. kole. V roce 2020 podepsal s kanadským klubem tříletou nováčkovskou smlouvu, do NHL se ale neprosadil. První sezonu strávil v Kometě, poté se vrátil do Severní Ameriky, ale působil hlavně na farmě v týmu Toronto Marlies v nižší AHL. Za Maple Leafs odehrál jen dva zápasy v minulé sezoně.

Nyní se bude Král, který má na kontě starty na dvou juniorských světových šampionátech a při angažmá v Česku debutoval i za seniorskou reprezentaci, snažit prosadit ve Finsku. V Lahti je třetím českým hráčem, kterého klub pro příští sezonu angažoval. Již dříve smlouvu s Pelikány podepsali obránce Michal Jordán a útočník Luboš Horký.

"Krále pozorujeme už několik let. Je to šikovný ofenzivně laděný obránce, který se nebojí hrát s pukem. Pomůže nám hlavně ve speciálních formacích," uvedl sportovní ředitel klubu Janne Laukkanen.