Málka čeká před přesunem do NHL ještě jedna sezona ve Finsku, v Ilvesu setrvá po boku Pavláta

Hokejový brankář Jakub Málek (22) bude navzdory podepsané smlouvě s New Jersey působit v příští sezoně ve finském klubu Ilves Tampere, kde odchytal poslední dva roky. Vytvoří dvojici s dalším českým gólmanem Dominikem Pavlátem (24), jenž v květnu podepsal na severu Evropy roční smlouvu s opcí. Klub o Málkově setrvání informoval na webu.

Málek podepsal v květnu dvouletý dvoucestný kontrakt s New Jersey. Už dva měsíce předtím přitom o rok prodloužil spolupráci s vedením Ilvesu. Oba kluby se nyní domluvily na tom, že člen širšího reprezentačního kádru bude dál chytat ve Finsku. Ještě předtím by se ale mohl zúčastnit soustředění Devils, kteří si ho vybrali ze 100. místa v draftu 2021.

"Proces Jakubova herního a fyzického rozvoje v Ilvesu šel v průběhu posledních sezon podle očekávání. Očekáváme, že bude pokračovat i v příští sezoně a po ní bude připraven se přesunout do Severní Ameriky. Je skvělé, že New Jersey Devils stále viděli Ilves jako nejlepší místo pro Jakubův rozvoj. Skvělá spolupráce," uvedl sportovní ředitel klubu Timo Koskela.

Málek, jenž v Česku nikdy nepůsobil v nejvyšší soutěži, odešel do Finska před dvěma lety. Od té doby nastoupil včetně play off do celkem 55 utkání. V minulé sezoně zasáhl do 27 zápasů v dlouhodobé fázi soutěže a měl pátou nejvyšší úspěšnost zákroků v lize (91,46). V průměru inkasoval 2,32 gólu na utkání a dvakrát uhájil čisté konto. V play off měl za tři starty průměr 1,87 a úspěšnost 91 procent. Ilves přes druhé místo v základní části vypadl už ve čtvrtfinále.

"Jakub Málek a Dominik Pavlát nám v příští sezoně vytvoří skvělou dvojici jak v domácí lize, tak i v Lize mistrů. Za sebou budou mít ještě talentovaného Jimiho Kuivilu. S naší brankářskou situací jsme opravdu spokojení," pochvaloval si Koskela.