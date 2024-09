V sobotu vypukne Maxa liga. Kluby chtějí přímý postup, novinkou je povinný videosystém

V sobotu odstartuje nový ročník české druhé nejvyšší hokejové soutěže, která nově nese název Maxa liga. Vítězství obhajuje Vsetín, který neuspěl v baráži o extraligu proti Kladnu. Nováčkem je Chomutov, který nahradil sestupující Znojmo. Cílem zástupců první ligy je v budoucnu dosáhnout přímého postupu do extraligy, uvedli to na čtvrteční tiskové konferenci v Praze.

Otázkou je, jestli sobotní start někde nenaruší počasí. "Český svaz ledního hokeje je s kluby ve spojení a na případné problémy související s velkou vodou je připraven pružně reagovat a případná ohrožená utkání přeložit. Žádný obecný pokyn pro všechny kluby ale vydán z naší strany nebyl, protože sportoviště v ohrožených oblastech by měla primárně spolupracovat a respektovat pokyny příslušného krizového štábu města, kraje či IZS," řekla ČTK tisková mluvčí Českého hokeje Aneta Lednová.

Změnit systém baráže mezi extraligou a první ligou je jedním z hlavních úkolů nového Sdružení prvoligových klubů. "Náš cíl je, abychom se jednou dopracovali k tomu, aby byl přímý postup a sestup. Samozřejmě víme, že to bude těžká cesta. Myslím, že dlouho budeme nevyslyšeni. Druhou variantu máme připravenou tak, abychom se dostali aspoň na rozšířenou baráž dva a dva," uvedl ředitel SPK Daniel Sadil.

Za jeden z bodů si přímý postup a sestup dal v červnu znovuzvolený prezident svazu Alois Hadamczik. "Začali jsme jednat už před volbami do nového výkonného výboru. Věřím, že v říjnu svoláme první schůzku mezi SPK a APK (Asociací profesionálních klubů, která řídí extraligu) a nastíníme si situaci, jestli vůbec bude o čem jednat ze strany APK. Prezident svazu to měl jako jeden ze svých čtyř bodů, kterým dal na konferenci velký význam. Věřím, že nám v tom bude pomáhat," řekl Sadil.

"Dalším bodem je, aby byla soutěž určená pro mladé hráče. Měla by vychovávat co nejvíce mladých nadějných hráčů, kteří by měli nastupovat v (mládežnických) reprezentacích a byli vychováváni pro extraligu. Věřím, že se takových hráčů v sezoně objeví zase víc. Velké téma je v soutěži dospělých omezovat počet cizinců. Dále je to větší finanční podpora klubů prostřednictvím svazu," uvedl Sadil.

Základní část první ligy skončí v sobotu 1. března, nový šampion a účastník baráže o extraligu bude známý nejpozději v neděli 13. dubna. Systém soutěže se nemění. Play off začne předkolem na dva vítězné duely pro týmy na 7. až 10. místě. Čtvrtfinále, kam postoupí přímo první šestka po základní části, se bude hrát na tři vítězné zápasy a semifinále i finále na čtyři.

"Jedinou změnou v herním systému je, že kola po reprezentačních přestávkách, která se hrála v pondělí, budou už v neděli," řekl manažer sportovního oddělení Českého hokeje Antonín Vansa.

Program úvodního kola. Livesport

Z důvodu rekonstrukce stadionů bude Jihlava pokračovat v Pelhřimově a Třebíč bude hrát nově v Moravských Budějovicích. Pardubické "béčko" hraje nadále své domácích duely v Chrudimi.

Chomutov se vrací do soutěže po čtyřech letech. V roce 2020 se do první ligy tehdy zadlužený klub nepřihlásil. Následně strávil dvě sezony v krajské lize a další dvě ve druhé lize. V týmů Pirátů pokračují i útočníci Viktor Hübl a František Lukeš, kteří do Chomutova zamířili v roce 2022. Šestačtyřicetiletý Hübl je s 1276 zápasy rekordmanem domácí nejvyšší soutěže.

Duel pražské Slavie se Vsetínem bude v neděli 8. prosince součástí Winter Hockey Games pod širým nebem v Praze na Letenské pláni.

První liga se chce přibližovat nejvyšší soutěži ve vybavení stadionů. Novinkou je povinný brankový videosystém. "Je velmi podobný tomu v extralize. V první lize vypouštíme funkci brankového videorozhodčího. Až na jednu výjimku, protože Zlín si přenesl extraligový videosystém," uvedl Vansa.

Na rozdíl od extraligy nadále chybí možnost trenérské výzvy, ke které se chce druhá nejvyšší soutěž postupně propracovat. "Uvidíme, co nám potom dovolí technické náležitosti a posuneme to až k ní. Oproti pravidlům ledního hokeje mohou rozhodčí přezkoumávat nedovolené bránění brankáři," doplnil Vansa. Stejně jako v extralize budou moci týmy zařadit do zápasu do pole 20 místo dosavadních 19 hráčů.

Další cílem je vybavit stadiony pružnými mantinely. I to byl jeden z důvodů, proč nemohl hrát Vsetín doma baráž proti Kladnu a musel zvolit azyl v Brně. "Jsou nyní na stadionech v Porubě, Zlíně, Chomutově a Vsetíně. Zbylých deset hraje se starými dřevenými mantinely s tvrdými skly. Naše vize je to v nějakém časovém horizontu změnit," uvedl Vansa.