Český tým vstoupí do světového šampionátu, na úvod domácího turnaje vyzve Finsko

České hokejisty čeká v pátek úvodní zápas domácího mistrovství světa. Od 20:20 před vyprodaným hledištěm pražské O2 areny vyzvou Finy, předloňské světové šampiony. V banku budou hned zkraje první body, které mohou hrát důležitou roli v boji o co nejlepší postupovou pozici do play off.

Češi dobře vědí, že budou muset hodně přidat oproti turnajové generálce v Brně. Na Českých hrách neuhráli ani bod, Finům podlehli 1:4. A zápasy světového šampionátu jsou ještě o nějakou úroveň výše.

"Pracujeme na souhře v defenzivě i ofenzivě, víc v defenzivě, samozřejmě také na přesilovkách a oslabeních. To k tomu jednoznačně patří. Hodně se soustředíme i na vhazování. Připravujeme se konkrétně na Finy, ti jsou v tom opravdu silní," uvedl trenér Radim Rulík.

Preview zápasu Česko – Finsko. Livesport CZ + SK

Hráči se nijak zvlášť nezabývají tím, že je čeká ostrý start proti velmi silnému sokovi. "Je to jedno. V dnešním hokeji každý může porazit každého. Není důvod se někoho bát. My se musíme soustředit hlavně na své výkony a je jedno, kdo bude stát proti. Čeká nás klasický finský hokej, který předvádí už delší dobu. Musíme se nachystat, abychom se do útočného pásma dostávali lépe než třeba v Brně, abychom se líp dostávali ke střelbě," prohlásil útočník Lukáš Sedlák.

"Určitě to bude těžké utkání. Finové mají kvalitní tým a každé mistrovství světa hrají dobře. My se musíme oprostit od toho tlaku a podat co nejlepší výkon," konstatoval další útočník David Kämpf, jenž se dnes připojil k týmu jako zatím poslední posila.

Poslední vzájemné zápasy Česka a Finska. Livesport

Pro české hokejisty bude jedním ze základních úkolů ustát tlak okolí a vypořádat se s očekáváním fanoušků. "Tlak vždycky nějaký je. A vždycky bude. Ten první zápas to bude asi trochu znát, ale nehrajeme poprvé. Myslím, že to všichni zvládneme v pohodě, připravíme se na to. Půjdeme den po dni. Všichni kluci jsou natěšení a věřím, že to bude všechno v pohodě. Bude důležité dobře odstartovat. Věřím, že se na Finy dobře připravíme a odehrajeme s nimi lepší zápas než v Brně," přál si útočník Dominik Kubalík.

"Vyhrávat chce každý v každém utkání. Pro nás bude důležité jít postupným procesem, ne myslet na finální výsledek. Vždycky se potřebujeme soustředit jenom na následující utkání. Za jeden den můžeme vyhrát jeden zápas, ne celý turnaj. Teď se soustředíme na Finsko, vlétneme na to a neřešíme, co bude dál," doplnil Sedlák.

Finští hokejisté mají v pětadvacetičlenné nominaci kouče Jukky Jalonena čtyři posily z NHL a pět olympijských vítězů z Pekingu z roku 2022. "Mají super tým, dobrý do defenzivy. Musíme hrát dobře, taky jsme si prošli svůj systém. Takže musíme být i my dobří v systému a nenechat je dát první gól. Všichni jsou natěšení, až to zítra začne," uvedl zkušený útočník Ondřej Palát.

V této sezoně Rulíkův tým porazil Suomi v listopadu na Karjale v Tampere 7:3, potom v prosinci v Praze na Švýcarských hrách 2:1, ale v únoru prohrál na Švédských hrách v Karlstadu 2:4 a ještě vyšším rozdílem pak na domácím ledě v Brně. Na MS se oba celky utkaly naposledy před dvěma lety v Tampere, Finové slavili na závěr programu základní části výhru 3:0.

Před pátečním utkáním je na programu od 20 hodin také zahájení šampionátu, vedle jiného budou představeni i maskoti turnaje Bob a Bobek.

Pravděpodobná sestava ČR: Dostál, nebo Mrázek – Gudas, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek, Hájek, D. Špaček, nebo Ščotka – D. Kubalík, Tomášek, Palát – O. Kaše, L. Sedlák, Červenka – M. Stránský, Kämpf, Voženílek – Flek, Kondelík, O. Beránek.