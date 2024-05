Favorité MS v hokeji: Hvězdný výběr má Američanům zajistit první zlato od roku 1960

Řada neznámých mladíků z univerzitních lig, doplněná několika veterány z NHL. Tak povětšinou vypadala v posledních letech soupiska amerických hokejistů pro mistrovství světa. Tentokrát však ne. Tým s hvězdami a pruhy přiveze na šampionát do Česka velmi silný výběr v čele s hvězdami světového formátu Bradym Tkachukem či Sethem Jonesem. Cíl je jasný – získat poprvé od roku 1960 na šampionátu zlaté medaile.

Vývoj od minulého MS

Jak už bývá u zámořských mužstev zvykem, po loňském šampionátu se obměnil celý realizační tým v čele s generálním manažerem Chrisem Clarkem, jehož ve funkci nahradil Bill Guerin. Bývalý elitní kanonýr, jenž v současnosti zastává stejnou funkci u Minnesoty Wild. Na poměry USA se mu povedlo složit velice konkurenceschopný tým.

Ačkoliv mají Spojené státy od roku 2014 na svém kontě čtyři bronzové medaile, finálová účast se jim už dlouhých 64 let vyhýbá. Přitom paradoxně loni k tomu měli nakročeno lépe než kdykoliv jindy. V Rize a Tampere totiž ve čtvrtfinále porazili Česko 3:0 a v cestě do finále jim stáli Němci.

Američané však těsně před koncem semifinále ztratili vedení a v prodloužení dokonal evropský celek obrat, čímž poslal USA do boje o bronz s Lotyšskem. Tam ale místo očekaváné medaile čekalo výběr déjà vu a další porážka 3:4 v prodloužení.

Trenér

Zatímco loni dostal důvěru vést národní tým USA David Quinn, jenž v současnosti šéfuje střídačce San Jose, letos bude roli hlavního trenéra plnit John Hynes, který v NHL úřaduje v Minnesotě. Celkově má 49letý kouč v NHL odkoučováno 665 zápasů (New Jersey, Nashville, Minnesota), přičemž na větší úspěch v play off zatím nedosáhl.

O poznání lépe se mu vedlo u mládežnických reprezentací USA – zlaté medaile získal jak s dvacítkou (2004), tak s výběrem do 18 let (2002 a 2006). Asistenta bude Hynesovi v Česku dělat 44letý Ty Hennes z Pittsburghu.

Anatomie týmu

Oproti předchozím šampionátům, kdy Američané vozili na MS především mladíky s minimem zkušeností, bude v kádru i řada ostřílených borců. Ti mají v NHL odehráno přes 700 zápasů a mohou svým mladším parťákům ve vypjatých momentech dodat potřebný klid.

Například obránce Jeff Petry má v zámoří na kontě už 937 utkání. Jedná se tedy o zajímavě vybalancovaný kádr, v němž vedle mladíků a zkušených hokejistů nechybí ani střední generace. Tu reprezentuje například Zach Werenski, Brady Tkachuk nebo Trevor Zegras.

Program zápasů v základní skupině. Livesport

Přednost

Velkou zbraní Američanů bude stejně jako v předchozích letech skvělý pohyb. V týmu mají mnoho excelentních bruslařů – Joel Farabee či Luke Hughes jsou toho důkazem. Trenér Hynes tak svým svěřencům pravděpodobně připraví aktivní styl hokeje, který bude plný napadání, s čímž bude mít problémy jakýkoliv soupeř.

Další devizou výběru by měl být důraz před brankou. A to na obou koncích kluziště. Aktuální kádr disponuje hned osmi hráči, kteří měří přes 190 cm, v obraně pak nejnižší hráč dosahuje výšky 188 centimetrů! Vepředu zase Brock Nelson, Tkachuk nebo téměř dvoumetrový Kevin Hayes nedají soupeřům nic zadarmo. Zápasy s Američany budou bolet...

Slabina

Gólmani. Dá se předpokládat, že většinu utkání odchytá Alex Lyon z Detroitu, přičemž záda by mu měl krýt 19letý talent Trey Augustine, jenž dosud působil pouze na univerzitě v Michiganu. Při vší úctě k Lyonovi, jenž má za sebou v NHL životní sezonu, mají ostatní adepti na medaile v brankovišti lepší hráče, a to i z pohledu čísel.

Kariérní statistiky Lyona v NHL. Livesport

Ačkoliv je Lyonovi už 31 let, v NHL naskočil teprve do 83 zápasů, přičemž většinu z nich si připsal až v aktuálním ročníku, kdy si vybojoval místo jedničky na úkor Jamese Reimera. Ani to však nestačilo k tomu, aby svůj tým dotáhl do play off. Týmy Kanady (Binnington), Švédska (Gustavsson) či Česka (Mrázek), by na tomto postu měly mít navrch, a to i co se týče případného zastoupení.

Hvězda pohledem čísel

Brady Tkachuk

Jestli na sebe někdo z týmu USA bude pravidelně strhávat pozornost, bude to právě syn legendárního Keitha Tkachuka – majitele 1201 zápasů v NHL, ale také 1065 trestných minut. V případě Bradyho nepadlo jablko daleko od stromu. Čtyřka draftu z roku 2018, kterou si vybrala Ottawa, ukazuje od začátku svého působení v NHL vedle hokejového umění i to, že má vůdcovské schopnosti.

Díky nim už třetí sezonu po sobě nosí v mužstvu Senators kapitánské céčko. V nejslavnější lize světa má odehráno 440 zápasů, ve kterých si připsal 349 bodů (162+187). A po vzoru svého táty umí také pořádně přitvrdit.

Statistiky Bradyho Tkachuka v letošní sezoně. Livesport

Pravidelně patří mezi hráče s největším počtem hitů, ale také trestných minut. Letos rozdal 294 bodyčeků (třetí místo v lize) a posbíral 134 trestných minut (druhé místo). Americký bouřlivák není tak elegantním hráčem jako třeba Zegras nebo Gaudreau, umí však být týmu prospěšný i jinými činnostmi. A na ledě bude hodně vidět.

Predikce

Vzhledem k tomu, jak silný výběr přivezli Američané do Česka, se nedá očekávat nic jiného než útok na zlaté medaile. To, zda se jich dočkají, je věc jiná. Hodně může napovědět už zahajovací duel proti Švédsku, které má ve svém kádru stejně jako USA několik hvězd ze zámoří. Spojené státy si poprvé od roku 1960 zahrají finále.

Nominace na MS

Brankáři: Alex Lyon (Detroit), Trey Augustine (Michigan State University).

Obránci: Seth Jones, Alex Vlasic (Chicago), Luke Hughes (New Jersey), Jake Sanderson (Ottawa), Zach Werenski (Columbus), Michael Kesselring (Arizona Coyotes), Matthew Kessel (St. Louis).

Útočníci: Shane Pinto, Brady Tkachuk (Ottawa), Matt Boldy (Minnesota), Cole Caufield (Montreal), Joel Farabee (Philadelphia), Johnny Gaudreau (Columbus), Luke Kunin (San Jose), Will Smith, Ryan Leonard (Boston College), Kevin Hayes (St. Louis), Trevor Zegras (Anaheim), Mikey Eyssimont (Tampa Bay), Brock Nelson (NY Islanders).