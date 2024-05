Táta a mistr světa Kubalík: Tohle už nic nepřekoná. Pasta? Někde tam nahoře to bylo napsané

Útočník Dominik Kubalík (28) si myslí, že zisk zlata na domácím mistrovství světa už z hokejového hlediska nic nepřekoná, byť neví, jaké je to vyhrát Stanleyův pohár. Řekl to v rozhovoru s novináři. Podle něj bylo dané, že finále se Švýcary (2:0) rozhodne největší hvězda týmu David Pastrňák (28).

"Z hokejového hlediska tohle asi nic nepřekoná. Samozřejmě nevím, jaké to je vyhrát Stanley Cup, ale teď už vím, jaké je vyhrát mistrovství světa doma před vlastními fanoušky. Myslím si, že to je úplný strop," prohlásil Kubalík.

Vítěznou branku zaznamenal v 50. minutě Pastrňák. Útočník Bostonu do té doby ve třech utkáních na turnaji nebodoval. "Někde tam nahoře to bylo napsané. Pasta přijel a Pasta rozhodl. Jsem za něj hrozně rád, chtěl to zlomit. A zlomil to ve správný čas. Neuvěřitelné," mínil osmadvacetiletý hráč Ottawy, který asistoval u branky Davida Kämpfa na konečných 2:0.

Sestřih zápasu Švýcarsko – Česko. Livesport

Spolu s Pastrňákem dorazil po vyřazení Bostonu z play off NHL i jeho spoluhráč Pavel Zacha. Krátce před nimi přicestoval také Martin Nečas z Caroliny. "Samozřejmě pomohli. Do týmu hned zapadli, ten tým šlapal a s nimi byl pak ještě lepší. Zachič rozhodl zápas s Amerikou, Pasta dneska. Proto přijeli a vyšlo to," konstatoval Kubalík.

Triumfem na MS si spravil chuť po nepříliš povedené sezoně v Ottawě, v jejímž dresu vstřelil v 74 utkáních základní části NHL jen 11 branek. "Já na tu sezonu už úplně zapomněl. Tohle to všechno maže a můžu říct, že tu sezonu hodnotím dobře," uvedl plzeňský rodák.

Nejsilnější moment finále podle něj nešel vybrat. "Hymna, to určitě. Nebo jak lidi začali skákat, když se rozbilo plexisklo a muselo se vyměnit. To hráče samozřejmě nakopne. Ale nejde vypíchnout jeden moment. Bylo tam také předávání poháru... Když jsem byl malý, sledoval jsem to, koukal jsem na hodně zápasů. Teď jsem si pohár mohl sám potěžkat, skvělé. A myslím, že si ho ještě párkrát v rukách otočím," řekl Kubalík.

V hledišti měl nejbližší. "Ne že byste se před rodinou snažili víc, ale víte, že v tom nejste sami. Člověk si to užívá, je to něco nepopsatelného," podotkl bývalý hráč Plzně, švýcarského týmu Ambri-Piotta, Chicaga nebo Detroitu.

Poslední vteřiny utkání prožil na střídačce v euforii. "Začali jsme tam nějak skákat a ten čas vůbec neutíkal, to byl blázinec. Pak vím, že někdo začal skákat čtyři sekundy před koncem, já začal skákat taky, už jsme se na vše okolo vykašlali a šli jsme. Naprosto skvělé pocity," prohlásil Kubalík.

Netuší, kdo potáhne oslavy. "Vůbec nevím, ale tady jsou už nějací experti, co něco vyhráli a vědí, jak to chodí. Viz Kundrátek nebo kluci, co vyhráli Stanley Cup. Sám jsem na to zvědavý," uvedl Kubalík.

Národní tým se přitom na MS nenaladil ideálně, jelikož na Českých hrách v Brně prohrál všechny tři zápasy. "Změnilo se to, že jsem se stal tátou a teď jsem mistrem světa. Tým se nějak budoval, sedalo si to a sedlo si to takhle," řekl Kubalík, jemuž se v den úvodního zápasu turnaje s Finskem narodila prvorozená dcera Mia.