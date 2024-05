Favorité MS v hokeji: Šest let bez medaile. Švédská hvězdná sestava čelí obrovskému očekávání

Švédští hokejisté přijeli na mistrovství světa do Česka s prvotřídním týmem, který disponuje dříči i individualitami. A především ohromujícími 18 hráči z NHL, kteří mají jediný cíl – zisk medaile, na níž Tre kronor čekají už nezvyklých šest let. Po dvou zlatých triumfech za sebou v letech 2017 a 2018 totiž jako když utne. Stálo to místo bývalého reprezentačního trenéra Johana Garpenlöva a jeho nástupce Sam Hallam, který jej nahradil v roce 2022, nebyl minule o moc úspěšnější...

Vývoj od minulého MS

Po loňském vyřazení ve čtvrtfinále MS s Lotyšskem zahájilo Švédsko nový reprezentační ročník prohrou 2:5 s Českem. V duelu, v němž žlutomodří výrazně zaostávali a dopouštěli se zásadních chyb v rozehrávce. Jako by si však jen vybrali slabou chvilku na startu, od té doby dominovali a tuto sezonu Euro Hockey Tour ovládli s náskokem propastných šesti bodů na druhé Finsko.

S ním však ve čtyřnásobném měření sil v přípravě během jediného dubnového týdne třikrát prohráli, z toho dvakrát nedali ani gól. O něco lepší to bylo na závěr seriálu EHT v Brně, kde je jejich odvěký rival přemohl až v nájezdech. Zatímco však Finové už byli v plné síle, Švédové na své největší hvězdy teprve čekali...

Výsledky Švédů v přípravě. Livesport

Trenér

Svou hráčskou kariéru musel Sam Hallam (44) ukončit už ve 24 letech kvůli vážným problémům se zády. A tak se na vrchol dostal s trenérskou tabulkou. S Växjö získal během 10 sezon tři mistrovské tituly, jeho další kroky vedly na střídačku národního týmu. Je výborným řečníkem, má na své straně média, odborníky dokáže zaujmout svým ultraanalytickým přístupem k hokeji.

Jednou ze schopností, díky nimž je skvělým hlavním trenérem, je jeho cit pro tým. Během svého působení ve Växjö dokázal usměrnit jak zkušené profíky, tak i mladou nastupující generaci. Příkladem druhého jmenovaného je Elias Pettersson z Vancouveru, který plynule přešel z SHL do NHL a nyní patří mezi hlavní tváře Canucks. Přestože je Švédsko velmocí, Hallam se nebrání přizpůsobovat část herního plánu soupeři.

Anatomie týmu

V každé řadě jsou velké hvězdy. Samuel Ersson v brance, Rasmus Dahlin vzadu a Lucas Raymond v útoku. Švédové vsadili čistě na zámořskou vlnu, v týmu mají 18 aktuálních hráčů z NHL a další čtyři tam působili v minulosti. Tudíž na celé 25členné soupisce jsou jen tři výjimky, které dosud se slavnou ligou nepřišly do kontaktu. Herní styl bude udávat obvyklá švédská důkladnost a taktický um okořeněný nepředvídatelností Raymonda a dalších.

Program utkání ve skupině. Livesport

Kouč Hallam zároveň bude muset najít rovnováhu mezi využíváním svých hvězd v pravý čas a jejich odpočinkem, když tým narazí na slabé soky jako Polsko nebo Francie. A také jim dopřát roli, na kterou jsou zvyklé. Ve Švédsku se diskutovalo o tom, zda by měl být do sestavy zařazen William Nylander poté, co s Torontem skončil v boji o Stanley Cup. Sám útočník oznámil, že na turnaj nejspíš nepřijede.

Přednost

Pokud Švédsko dokáže vytěžit maximum ze své obrany, budou mít všichni protivníci velké problémy. Ersson převzal roli prvního gólmana Flyers, když se jeho konkurent Hart zapletl do osobních problémů. K tomu si připočtěte beky, před nimiž se může třást každý útočník: Erik Karlsson, Rasmus Dahlin, Victor Hedman či Jonas Brodin...

Pokud se zadní linii podaří pomoct Erssonovi v brance, Švédsko by klidně mohlo získat zlato. Anebo to také může skončit tak, že příliš mnoho kuchařů zkazí jídlo, hvězdy se nedokážou semknout a nabitý výběr vytouženého vrcholu nedosáhne. Záleží na trenérovi, jak svůj působivý soubor ukočíruje.

Slabina

Těžko se pátrá po negativech a možná se budou muset hledat mimo led. Ega a vnější tlak očekávání mohou zabít i ty nejlepší týmy. Předpokládané finále skupiny přijde už v prvním zápase, v němž se Švédsko utká s USA. Pokud Američané zvítězí, může být sebevědomí Švédů hned ze začátku pošramocené a bude jim trvat, než se vše urovná.

Trenér zároveň bude muset svým ofenzivním esům opakovat, že je třeba pracovat také směrem dozadu. Většina z nich si totiž v NHL zvykla na jistou volnost, protože tým od nich čeká především góly. Pokud se nechají nachytat příliš vysoko, čeká je dlouhý sprint opačným směrem...

Hvězda pohledem čísel

Lucas Raymond

Při tolika zvučných jménech je těžké vyzdvihnout jen jedno. Útočník Lucas Raymond (22) vzal Detroit útokem a v uplynulé základní části NHL zvládl 72 bodů (31+41). Je to nejlepší výsledek ze tří sezon, které v NHL absolvoval. I loni se představil na mistrovství světa a po dvou gólech a šesti asistencích v osmi zápasech byl vyhlášen jedním ze tří nejlepších hráčů Švédů.

Bývalý forvard Frölundy stráví na ledě v průměru 17:46 minut a i přes svůj mladý věk je klíčovým hráčem Red Wings. Generální manažer klubu Steve Yzerman stojí v létě před důležitým rozhodnutím ohledně tohoto talentu, jenž se čerstvě stal po vypršení původní tříleté smlouvy chráněným volným hráčem.

Predikce

Švédsko rozhodně patří mezi nejvážnější uchazeče o zlaté medaile. Jeho nevýhodou může být fakt, že se ocitlo v možná výkonnostně méně vyrovnané skupině, a proto už ve čtvrtfinále narazí na těžkého soupeře. S arzenálem zbraní, které bude mít na tomto mistrovství světa k dispozici, to však nebude konečná. Tre kronor ukončí medailový půst a z Prahy si odvezou bronz.

Nominace na MS

Brankáři: Filip Gustavsson, Jesper Wallstedt (oba Minnesota/NHL), Samuel Ersson (Philadelphia/NHL).

Obránci: Erik Karlsson, Marcus Pettersson (oba Pittsburgh/NHL), Lukas Bengtsson (Zug/Švýc.), Jonas Brodin (Minnesota/NHL), Rasmus Dahlin (Buffalo/NHL), Victor Hedman (Tampa Bay/NHL), Tim Heed (Ambri-Piotta/Švýc.).

Útočníci: Joel Eriksson Ek, Marcus Johansson (oba Minnesota/NHL), Carl Grundström, Adrian Kempe (oba Los Angeles/NHL), Max Friberg (Frölunda), Linus Johansson (Färjestad), Felix Unger Sörum (Leksand), André Burakovsky (Seattle/NHL), Jesper Frödén (Curych/Švýc.), Pontus Holmberg (Toronto/NHL), Isac Lundeström (Anaheim/NHL), Victor Olofsson (Buffalo/NHL), Lucas Raymond (Detroit/NHL), Marcus Sörensen (Fribourg-Gottéron/Švýc.), Fabian Zetterlund (San Jose/NHL).